Via della Seta: Il presidente del Kenya ricevuto a Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato, ieri 24 aprile 2025, il presidente keniano William Ruto. Nel corso dei colloqui è stato deciso di rafforzare i legami per creare una comunità sino-keniota con un futuro condiviso per la nuova era. Un chiaro segnale questo dell'intensificarsi della penetrazione cinese in Africa. I due Paesi hanno sottoscritto 20 documenti di cooperazione in settori quali la "Via della Seta", le nuove e sofisticate tecnologie, gli scambi interpersonali e culturali, l'economia e il commercio, nonché i media. Le 2 delegazioni non hanno fatto mistero tale decisione è una scelta strategica per entrambe le parti. Il presidente cinese ha affermato che la Cina è disposta a collaborare con il Kenya per creare un modello di comunità sino-africana, al fine di rafforzare le relazioni tra Cina e Africa e la creazione di rapporti di solidarietà e cooperazione tra i paesi del Sud del mondo. Secondo Xi Jinping e Cina e Kenya dovrebbero continuare a sostenersi a vicenda per preservare la loro sovranità nazionale, la sicurezza e tutelare i propri interessi economici. A tal proposito il leader cinese ha affermato che l'enorme mercato del suo Paese ha sempre tenuto le porte aperte ai prodotti di alta qualità provenienti dal Kenya, aggiungendo che il governo di Pechino incoraggia le imprese della Cina più capaci a investire e ad avviare attività in Kenya. Come membri importanti del Sud del mondo, Cina e Kenya dovrebbero adottare misure concrete per salvaguardare il sistema internazionale che ha il suo fulcro nelle Nazioni Unite al fine di promuovere un vero multilateralismo. Xi candida apertamente la Cina a guidare la cooperazione con il Sud del mondo, collaborando con i paesi africani, tra cui il Kenya, per ottenere risultati rapidi e apprezzabili. Sottolineando che non ci sono vincitori nelle guerre commerciali, Xi ha ribadito che la Cina è disposta a collaborare con altri Paesi per affrontare le sfide del futuro mediante la solidarietà e la cooperazione, salvaguardando i diritti e gli interessi legittimi, rispettando le regole del commercio internazionale e mantenendo l'equità e la giustizia a livello internazionale. Ruto dal canto suo ha risposto che Kenya e Cina hanno sempre avuto rapporti leali e sono partner strategici in tutti i campi. Il Kenya sposa fermamente la politica di una sola Cina e insiste sul fatto che Taiwan sia parte inalienabile del territorio cinese. Ruto ha espresso gratitudine al governo e al popolo cinese per il loro aiuto disinteressato agli sforzi del Kenya nel migliorare le infrastrutture e rispondere ai disastri naturali, aggiungendo che i progetti della Belt and Road, come la ferrovia Mombasa-Nairobi, hanno promosso efficacemente lo sviluppo nazionale del Kenya. Ha affermato che il Kenya è disposto a collaborare con la Cina per rafforzare le loro strategie di sviluppo economico e sociale, potenziare la cooperazione sul commercio, sugli investimenti, sulla costruzione di infrastrutture, su scienza e tecnologia. La cooperazione con la Cina favorisce lo sviluppo pacifico dell'Africa. Ruto ha affermato apprezza il lavoro della Cina per stabilizzare l'attuale situazione geopolitica globale salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei paesi del Sud del mondo.