Villetta Barrea (Aq): chiude la scuola che ha ispirato il film "Un Mondo a Parte"

La scuola primaria e dell'infanzia di Villetta Barrea, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, non riprenderà con le lezioni mattutine a settembre.

A causa dello spopolamento persistente, non ci sono state nuove iscrizioni, e i 10 bambini iscritti, già raggruppati in una multiclasse, andranno a fare lezione a Barrea, a 10 minuti di auto.

E' quanto riferisce il quotidiano "La Repubblica", ricordando che la vicenda richiama quanto raccontato dal regista Riccardo Milani nel film campione d'incassi "Un Mondo a Parte", interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, ispirato proprio dalla scuola del piccolo centro marsicano. Il finale, però, è diverso: nel film, il problema della mancanza di alunni viene risolto facendo iscrivere immigrati provenienti dall'Ucraina in guerra.

"Abbiamo deciso, d'accordo con la dirigente scolastica, di fare una scelta ben precisa, per unire anziché disperdere. Gli alunni andranno a Barrea dove poi proseguiranno con la scuola media, ma l'edificio scolastico di Villetta Barrea non chiuderà, nel senso che sarà occupato per i rientri pomeridiani e per le attività extrascolastiche. I numeri sono quelli che sono, ma l'edificio, che è stato oggetto di un importante intervento di adeguamento negli ultimi anni, resta comunque a disposizione della popolazione scolastica", ha spiegato la sindaca di Villetta Barrea, Giuseppina Colantoni.