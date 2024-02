Wartsila: Serracchiani, non stupisce interesse Msc

"Msc è una realtà già da tempo impegnata in Friuli Venezia Giulia e non stupisce che abbia visto nel sito Wartsila un’opportunità di consolidamento.Si profila un grande investimento per il territorio, che deve coinvolgere anche il personale altamente qualificato dello stabilimento. Occorre conoscere i vari aspetti del piano industriale e sapere come Msc intende sviluppare il valore della filiera in cui si inserisce, dalle relazioni con Fincantieri alla logistica”.La deputata Debora Serracchiani commenta l’accordo di Mediterranean Shipping Company con Wartsila per la creazione di una fabbrica di carri ferroviari con l’assunzione di 300 dipendenti del sito di Bagnoli della Rosandra (Trieste), annunciato dal fondatore e proprietario di Msc, Gianluigi Aponte.Per Serracchiani, che già nel ’22 aveva richiamato il “ruolo centrale di Fincantieri e Msc” nella crisi Wartsila, “questo passo si inserisce nella logica di un costante percorso di avvicinamento al territorio da parte di Msc, che già coinvolge la cantieristica, gli investimenti sui moli e ovviamente le crociere”.“Mi auguro che l’operazione possa andare a buon fine con soddisfazione di tutti e – aggiunge la deputata – propiziare altri interventi nel Porto Vecchio di Trieste”.