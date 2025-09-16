Hai dimenticato la password? Clicca qui
Willy Monteiro, Mattarella: "Italiano esemplare ucciso da violenza cieca, non lo dimenticheremo"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Martedì 16 Settembre 2025
“Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza e la violenza invece è esplosa contro di lui”.

E' quanto ha dichiarato il Presidente della Repubblica, intervenendo a Colleferro per la cerimonia in ricordo di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso mentre stava tentando di difendere un amico.

“Ricordiamo con affetto Willy, insieme ai suoi familiari e insieme ai suoi amici. E non dimentichiamo, siamo qui perchè non vogliamo dimenticare. Willy è un italiano esemplare e per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d’oro al Valore Civile, il riconoscimento del suo gesto di coraggio e di altruismo. Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti.

L’indifferenza è negativa, è pericolosa come la violenza” che “si sconfigge con la solidarietà, con le relazioni umane, con l’inclusione, con il dialogo, con la comprensione delle opinioni e delle esigenze degli altri”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

“Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che ‘l’odio moltiplica l’odio e la violenza moltiplica la violenzà. L’umanità celebra da sempre le persone che, con la loro vita, con i loro gesti, hanno diffuso senso di umanità, di giustizia, passione. Tra loro c’è Willy Monteiro Duarte.

Onorare Willy significa – come indica la giornata del rispetto – costruire, a partire dalla realtà di ciascuno, dal quartiere di ciascuno, dalla scuola di ciascuno, un mondo dove l’amicizia non sia soltanto una relazione personale, ma come Willy ha insegnato, sia fondamento della vita sociale”, ha concluso.


