Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 04:46
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Zapad 2025: Putin ringrazia gli osservatori stranieri
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Zapad 2025: Putin ringrazia gli osservatori stranieri

Accompagnato dal Ministro della Difesa russo Andrej Belousov, il presidente russo ha salutato personalmente i rappresentanti della CSTO, della SCO e di altre nazioni partner, "impegnati in azioni coordinate come parte di una forza di coalizione"

di Renato Narciso
Mercoledì 17 Settembre 2025
Mulino-Novgorod (Russia) - 17 set 2025 (Prima Pagina News)

Accompagnato dal Ministro della Difesa russo Andrej Belousov, il presidente russo ha salutato personalmente i rappresentanti della CSTO, della SCO e di altre nazioni partner, "impegnati in azioni coordinate come parte di una forza di coalizione"

Alla conclusione dell'esercitazione Zapad 2025, avvenuta ieri 16 settembre, il presidente russo Vladimir Putin, presente in divisa militare, ha ringraziato i rappresentanti del corpo diplomatico-militare e gli osservatori militari stranieri per la loro partecipazione all'esercitazione.

Al termine di Zapad 2025, Putin ha incontrato i rappresentanti del corpo militare e diplomatico accompagnato dal Ministro della Difesa russo Andrej Belousov.

Putin è stato accolto dal capo della Direzione Generale per la Cooperazione Militare Internazionale del Ministero della Difesa russo, il Maggiore Generale Aleksej Orekhov.

"Vorrei ringraziarvi tutti per la vostra partecipazione. Spero che questo vi sia utile dal punto di vista professionale. Dal punto di vista della creazione di un elevato livello di fiducia tra i nostri Paesi, questo è sicuramente utile", ha affermato Putin.

"Avete visto come l'esercito russo si migliora sulla base dell'esperienza delle Forze Armate in un conflitto armato moderno", ha aggiunto.

Putin ha espresso la speranza che l'evento odierno possa rafforzare la cooperazione tra i due Paesi.

"E vi chiedo di trasmettere i miei migliori auguri alla vostra leadership militare e politica", ha concluso.

Le esercitazioni Zapad 2025, condotte da Russia e Bielorussia, sono iniziate il 12 settembre includendo attività pratiche con truppe in campi di addestramento di entrambi i Paesi, nonché operazioni nel Mar Baltico e nel Mar di Barents.

Tra i partecipanti anche gruppi operativi di organi di comando militare e contingenti della CSTO, della SCO e di altre nazioni partner, impegnati in azioni coordinate come parte di una forza di coalizione.

La CSTO - Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva L'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva è un'alleanza militare creata il 15 maggio 1992 da sei nazioni appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti. È formata dall'Armenia, dalla Bielorussia, dal Kazakistan, dal Kirghizistan, dalla Russia e dal Tagikistan.

La SCO - Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, invece, è un'alleanza militare formata da 6 stati il 26 aprile del 1996 e formata da  Kazakistan, Kirghizistan Russia Tagikistan,Uzbekistan India, Pakistan, Iran e Bielorussia.

 A entrambe le organizzazioni, dal 2 dicembre 2004 è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.