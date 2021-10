+++++ Covid, Iss - ministero Salute: Rt a 0,86, 4 Regioni italiane a rischio moderato +++++

I dati di questa settimana.

Aumenta lievemente l’ Rt nazionale, raggiungendo quota 0,86 (la settimana precedente l’ indice di trasmissibilità, in merito al Coronavirus, aveva toccato quota 0,85 e quella ancora prima 0,83). Passano da 3 a 4 le Regioni a rischio Covid moderato: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.Anche l’incidenza risulta essere in risalita (da 29 a 34 per 100 mila abitanti).Lievissima diminuzione invece dei ricoveri negli ospedali (dal 4,1% al 3,9%).Lo rileva il monitoraggio della cabina di regia Iss - Ministero della Salute.