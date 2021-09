+++++ Covid, Viganò: “Emergenza è conseguenza di anni di ribellione a Dio” +++++

La dichiarazione dell' Arcivescovo.

L’ emergenza legata al Covid è conseguenza di “anni di ribellione alla legge del Signore, di peccati e di vizi che gridano vendetta al cospetto di Dio. La Provvidenza ci mostra come può diventare il mondo quando abbandona la Signoria di Gesù Cristo e si pone sotto la schiavitù di Satana. Le mie non sono parole apocalittiche, come qualcuno sostiene, ma un severo monito come Pastore della Chiesa Cattolica a tornare a Dio, a riconoscere che dove non regnano Cristo Re e Maria Regina, impera la crudele tirannide del demonio che promette la fratellanza universale, ma vuole solo la nostra dannazione.Vorrei fare mie le parole di Giovanni Paolo II che pronunciò al’ inizio de suo Pontificato nel 1978: “Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo”.Nelle sue mani sono i destini di ciascuno di noi, degli Stati e della Santa Chiesa. Egli non permetterà che soccombiamo sotto gli assalti del Nemico del genere umano (cioè satana ndr). Ritorniamo tutti a Gesù , con la fiducia del figliol prodigo che chiese umilmente al padre di perdonarlo e di accoglierlo nella sua casa. Ritorniamo ad essere cristiani, fieri della nostra fede e della civiltà che la religione ha edificato nel corso di duemila anni di Storia e di cui la nostra amata Patria, l’ Italia, è stata la culla.Ritorniamo a difendere, nell’ impegno civile e politico, quei valori non negoziabili che oggi vediamo negati e conculcati. Soprattutto vi prego, vi scongiuro, ritorniamo a vivere nella grazia di Dio, a frequentare i sacramenti e a praticare le virtù, ad essere cristiani coerenti con le promesse del Battesimo, autentici testimoni di Cristo”.Lo ha dichiarato, in un videomessaggio in occasione del ‘Torino No paura day’ di ieri in Piazza Castello nel capoluogo piemontese, Monsignor Carlo Maria Viganò.