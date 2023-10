Abruzzo, Comitato Sisma 2016-17: Marsilio, auspico un progetto turistico unitario

Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, questa mattina, a Teramo, ha partecipato alla riunione del comitato istituzionale eventi sismici 2016-2017, nella sala consiliare della Provincia.“I sindaci si sono molto appassionati a questo argomento proprio perché il loro territorio potrebbe diventare più attrattivo da un punto di vista turistico, che poi è l’obiettivo che si sta prefiggendo da tempo la Regione – ha spiegato il presidente Marsilio – non a caso ho chiesto ai primi cittadini una capacità di sintesi che possa portarci verso una proposta condivisa, se non da tutti, da una buona parte del territorio.Questo consentirà alla Regione – ha proseguito – di individuare le scelte finali su come distribuire i fondi a disposizione. È chiaro che una sintesi, una capacità progettuale condivisa su un’area più vasta, aiuta a fare progetti anche più significativi, più coinvolgenti per il territorio.Mi auguro, – ha concluso il Presidente – che il territorio, possa aiutarci a trovare, attraverso la condivisione di una visione organica ed il dialogo costante tra i sindaci dei Comuni, una soluzione unitaria”.