Roma, Tor Bella Monaca, Rocca: "In aree dimenticate portiamo servizi, progetti, ma anche bellezza"

"Non si cambiano le cose in un giorno, ma possiamo rivoluzionare un'idea, un preconcetto, attraverso piccoli ma concreti e costanti passi come i concerti per la Legalità e la Speranza: questo è quello che stiamo facendo nelle periferie "difficili", portando bellezza, ma soprattutto servizi e progetti a Tor Bella Monaca, come in tante altre aree dimenticate di Roma e del Lazio.

Così si svelano le potenzialità di un luogo e di chi vi abita. Non lasceremo indietro nessuno.

Ringrazio le Bande Militari e delle Forze dell’Ordine che ci hanno deliziato in una quattro giorni di musica fortemente voluta dal generale Serafino Liberati, alla guida dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio".

Lo dichiara su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.