Acea nel Top Employers Italia 2024

Il Gruppo Acea, per il terzo anno consecutivo, ha ottenuto la Certificazione Top Employers Italia, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie del personale e della loro attuazione, con l’obiettivo di contribuire al benessere delle persone, a migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro.La Certificazione viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard attraverso una ricerca relativa alle Best Practice all’interno delle Risorse Umane.L’indagine ricopre 6 macro aree in ambito Risorse Umane, esamina e analizza in profondità 20 diversi ambiti e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato più di 2.300 Top Employers in 121 Paesi di tutto il mondo. Leadership, Onboarding, Sostenibilità e Formazione sono tra le principali aree che hanno consentito, per la terza volta consecutiva al Gruppo Acea, di ottenere il prestigioso riconoscimento.La Certificazione conferma, inoltre, il miglioramento continuo nello sviluppo di politiche di Equality & Care in un percorso di crescita che testimonia il valore riconosciuto dal Gruppo Acea verso le proprie Persone.