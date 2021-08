Afghanistan, Crepaldi – Daniello: “Bene lotta donne per loro diritti”

La dichiarazione del presidente di Azione Cristiana Evangelica.

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per il gruppo di donne che ha manifestato a Kabul per chiedere il rispetto dei loro diritti. Il governo dei talebani agisca in tale senso, concretizzando l’ impegno espresso a parole e la conseguente volontà di lotta nei confronti di qualsiasi discriminazione. Essa rappresenta l’ elemento principale per garantire la pace sociale in loco e la conseguente stabilità regionale. L’Onu, la Nato e l’ Unione europea adottino tutte le iniziative necessarie per garantire la tutela dei civili, evitando la formazione di pressioni migratorie ingestibili, soprattutto per l’ Occidente”.Lo dichiarano, in una nota congiunta, Adriano Crepaldi, presidente di Azione Cristiana Evangelica e Ripalta Daniello, responsabile di tale realtà a Siena e in tutta la Toscana. A.C.E. è un’ associazione radicata in 20 regioni, 35 province e in contatto con molte delle 6.007 chiese evangeliche e altre confessioni cristiane in Italia (cattolici, ortodossi e anglicani).A.C.E. collabora politicamente con Fratelli d’ Italia, partito di Giorgia Meloni.