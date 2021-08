Agroalimentare, Veneto: focus su previsioni vendemmiali

Appuntamento domani dalle ore 9:30.

Domani, martedì 31 agosto, con inizio alle ore 9:30, focus online di Regione del Veneto e Veneto Agricoltura con Avepa, Arpav e Crea-Ve dedicato alle previsioni vendemmiali nel Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, nelle altre principali regioni vitivinicole italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia), in Francia e Spagna.L’atteso incontro, giunto alla 47^ edizione, unico nel suo genere in Italia, sarà l’occasione per fare il punto sull’andamento dell’annata vitivinicola e analizzare nei dettagli le previsioni di raccolta 2021, operazioni che inizieranno proprio domani con la vendemmia delle uve di Pinot Grigio, principale vitigno precoce nella nostra regione. Al momento, le primissime indicazioni di produzione raccolte sul territorio dal team regionale del Trittico Vitivinicolo confermano che nel Veneto la vendemmia si presenta in ritardo di qualche giorno rispetto allo scorso anno, che la quantità è stimata in calo e che la qualità delle uve è al momento ottima.Causa restrizioni Covid, l’incontro si svolgerà online sulla piattaforma Zoom con diretta sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura.