Raul Carbone e Vigamus alla Festa del Cinema di Roma: il videogioco conquista la scena culturale

Alla Festa del Cinema di Roma, tra anteprime, star e incontri d’autore, trova spazio anche il mondo dei videogiochi. Raul Carbone, presidente di Vigamus – il Museo del Videogioco di Roma – è presente per portare la voce di una delle forme d’arte più innovative del nostro tempo: quella interattiva.

L’incontro nasce dal desiderio di unire due linguaggi solo apparentemente lontani. Il videogioco, infatti, condivide con il cinema la capacità di raccontare storie, suscitare emozioni e riflettere la società contemporanea.

La partecipazione di Vigamus alla Festa rappresenta un passo importante verso il riconoscimento del gaming come espressione culturale e creativa, capace di generare valore educativo e artistico.

Durante il dibattito si è riflettuto sul ruolo delle nuove tecnologie nella narrazione audiovisiva e sull’evoluzione di un pubblico sempre più immersivo e partecipe. Raul Carbone ha sottolineato quanto Roma stia diventando un punto di riferimento per l’industria culturale, unendo tradizione cinematografica e innovazione digitale.

In questa cornice, Vigamus ha illustrato alcuni dei progetti futuri volti a rafforzare la connessione tra mondo accademico, creatori di contenuti e istituzioni culturali, proponendo nuovi spazi e format di divulgazione aperti alle scuole e ai giovani talenti.

L’intervento di Carbone conferma una visione chiara: il videogioco non è soltanto intrattenimento, ma un linguaggio universale che racconta il presente e anticipa i sogni del futuro, dialogando alla pari con cinema, arte e letteratura.