Ambiente: Lanuvio premiato "Comune Rinnovabile 2024"

"Stamattina, alla IV edizione del Forum Energia del Lazio organizzato da Legambiente Lazio abbiamo ricevuto il riconoscimento come “Comune rinnovabile 2024”.

Il nostro Comune è tra i primi 10 Comuni del Lazio per produzione, tra pubblico e privato, di energia elettrica da pannelli fotovoltaici. Nel nostro patrimonio comunale sono già attivi e in produzione pannelli fotovoltaici per 100KW e nel prossimo futuro altri circa 100KW sono in fase di installazione e attivazione.

Inoltre, ci viene riconosciuta la facilitazione dell’installazione sul nostro territorio da parte di privati. Ma il nostro lavoro non finisce qui.

Come già fatto in passato, stiamo partecipando ad ulteriori bandi regionali e ministeriali per efficientare le sedi comunali e scuole. Questo per favorire l’ambiente prima e poi per risparmiare sulle casse comunali risorse per pagare le bollette e reinvestirle in servizi per i cittadini. Lanuvio vuole fare parte la sua parte sulla transizione energetica e, questi risultati, ci riconoscono che siamo sulla strada giusta.

Un grazie a tutti i cittadini, imprese, professionisti, uffici comunali, che in sinergia con la nostra Amministrazione, rendono possibile questo risultato".

Così, in una nota su Facebook, l'assessore all'Ambiente del Comune di Lanuvio Simone Santilli