Amedeo Fusco racconta Frida Khalo e incanta la laguna di Venezia.

“Amedeo Fusco Racconta Frida Khalo”, è una performance di tutto rispetto dedicata all’artista “icona” del Novecento. Amedeo Fusco ha scelto la suggestione della laguna veneta per presentare e dar voce alla sua nuova “opera letteraria”, una pièce teatrale coinvolgente, ma soprattutto intensa e drammatica. Uno spettacolo che ha già fatto tappa in diverse città italiane, partito mesi fa da Ragusa dove l’artista oggi ha scelto di vivere. Un testo intenso, capace di suscitare grande emozione, di commuovere e di coinvolgere i pubblici più diversi, scritto interpretato e diretto dallo stesso Amedeo Fusco.

Una narrazione singolare che non possiamo definire solo un semplice spettacolo teatrale. Ma neanche una semplice performance d’autore, né tantomeno un grande assolo confezionato per bene. E infine, non esclusivamente, solo un tributo speciale per celebrare questa straordinaria artista che è stata Frida Khalo.

Frida Kalho icona di stile, Frida Kalho icona di libertà, emancipazione, e femminismo.Frida Kalho autentica forza della natura. Frida e l’amore, “l’ amore – che come affermava Voltaire - è di tutte le passioni la più forte perché attacca contemporaneamente la testa, il cuore e il corpo”.

Frida Kalho, il dolore e la sofferenza, quella sofferenza che certamente appartiene totalmente al mistero dell'uomo. Frida Kalho, la donna che sa trarre dal dolore di ieri la forza per l’oggi, e un motivo in più per non smettere mai di lottare. Frida Kalho, la forza delle donne, ma anche la forza della vita.

Ma è anche questa la vera forza di Amedeo Fusco, questo suo linguaggio moderno nel raccontarla, incisivo, protagonista, questa sua capacità di affabulatore che tiene il pubblico legato alle sedie e alle sue corde.

Frida Kalho – lo ricordiamo-è stata l’ispiratrice assoluta di questa nuova opera teatrale, ma va detto anche che Amedeo Fusco ha realizzato in nome di Frida Kalho un progetto tutto suo, ricco della sua vita, dei suoi amori, delle sue passioni, delle sue sconfitte, del suo essere uomo libero.

Nell’incedere dello spettacolo – ai più attenti- non sfuggirà quanto sia labile il confine dei comuni momenti dolorosi. “Viva la Vida” è il finale cantato di concerto con Amedeo Fusco e il suo pubblico. Con lui canta divinamente, il tenore Dario Adamo accompagnati dal duo StraNia.

Lo spettacolo ha come assistente, fonico e addetto alla scena Gilberto Fusco. La veste Grafica è stata curata dell’artista Isabella Maria del Centro di Aggregazione Culturale e il varo dell’opera, “nel mare del mondo”, è anche merito di tutti gli artisti visionari che, hanno condiviso il “sogno dell’autore” esponendo le tante opere che hanno realizzato per Frida Kalho prima a Roma, poi a Città del Messico.

Serata indimenticabile questa di Venezia, dove Amedeo Fusco ha riportato in scena lo stesso dolore che ha pervaso da giovane la sua vita privata, dopo la morte della moglie per un male incurabile, una similitudine con Frida Kalho che oggi fa di questo artista un protagonista assoluto sulla scena del mondo.

Ma siamo solo all’inizio di una lunga tournée che si prepara a girare per il mondo, perché questo vuole essere- dice Amedo Fusco.- il mio testamento morale alle giovani generazioni, che magari non conoscono ancora la storia di Frida ma che una volta conosciuta li accompagnerà per il resto della loro vita.