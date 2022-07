Arte: per difendere mostra Mart su Evola, Sgarbi si contraddice su esposizione dedicata a Margherita Sarfatti

Da un’idea di Vittorio Sgarbi, al Mart di Trento e Rovereto, è attualmente allestita la mostra dedicata al pittore e intellettuale Julius Evola, icona del regime fascista e personaggio “nero” della storia italiana.Come riporta Mow, il magazine lifestyle di AM Network, il senatore e presidente del Mart ha risposto alle polemiche sui giornali, tessendo le lodi di alcune recenti mostre, sempre relative al periodo storico del ventennio, ma relative ad altre figure storiche e femminili, che non suscitarono così tanto clamore.Vittorio Sgarbi ha positivamente commentato il lavoro di alcune curatrici della nota mostra dedicata nel 2018 a Margherita Sarfatti, nonché progettata e condivisa insieme al Museo del Novecento del Comune di Milano, sito nella centrale piazza del Duomo del capoluogo lombardo.Il magazine Mow riporta oggi il giudizio espresso da Vittorio Sgarbi, appena tre anni prima, proprio a riguardo di quella mostra che, come è riportato dai media del Trentino all'epoca, era molto differente: "Chi conosce Margherita Sarfatti? Pochi, pochissimi, se avessimo titolato quella mostra "Arte e fascismo" avremmo fatto molti visitatori in più".