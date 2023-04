Arte. Fermo: il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi presenta il catalogo della mostra “I Pittori della realtà”

Sarà il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi a presentare il catalogo della mostra “I Pittori della realtà. Verità e illusione tra Seicento e Novecento” a Fermo.La presentazione si terrà domenica 16 aprile, alle ore 15, al Teatro dell’Aquila. La mostra, in corso a Palazzo dei Priori con sempre più successo di visitatori e apprezzamenti, è dedicata all’avventura entusiasmante dei “Pittori moderni della realtà”.Un gruppo di artisti controcorrenti che nel 1947 si scagliò contro gli esiti del modernismo per difendere e recuperare la grande tradizione pittorica rifacendosi, in particolar modo, all’arte seicentesca, da Caravaggio alla pittura spagnola e fiamminga.A dialogo con le pitture del Novecento, in mostra c’è anche una selezione di dipinti del Seicento e Settecento di ispirazione caravaggesca, tra cui “L’adorazione dei pastori” di Rubens dalla Pinacoteca Civica di Fermo. Il progetto espositivo è stato curato da Vittorio Sgarbi con Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari.Al termine della presentazione del catalogo seguirà un’asta di beneficenza organizzata dalla Fondazione Mus-e, partner della mostra, che si occupa di contrasto alla povertà educativa a scuola attraverso l’arte.Tramite i suoi artisti ha sollecitato gli alunni delle primarie e dell’infanzia, che partecipano al progetto Mus-e, a realizzare opere che saranno “battute” simbolicamente all’asta dallo stesso Vittorio Sgarbi.Il catalogo della mostra, pubblicato da Maggioli Cultura, presenta le oltre 80 opere che raccontano Pietro Annigoni, Gregorio Sciltian e i fratelli Xavier e Antonio Bueno, firmatari del manifesto de “I Pittori moderni della realtà”, insieme con Alfredo Serri, Giovanni Acci e Carlo Guarnieri che si aggiunsero successivamente a loro e Giorgio de Chirico, che nutrì stima per questo gruppo.Nature morte dense di particolari, ritratti e quadri nei quadri caratterizzano la loro poetica, come mostra l’interessante apparato iconografico che arricchisce il catalogo.Per l'evento di presentazione del catalogo è consigliata la prenotazione al n. 0734. 217140 (Musei di Fermo), ingresso libero fino a esaurimento posti."Una festa. È stata l’ultima festa della pittura italiana – scrive Vittorio Sgarbi – Per ognuno di loro, in particolare per il più giovane, Carlo Guarienti, il solo sopravvissuto, oggi centenario e senza rimpianti, il riferimento e il nume tutelare per l’ultima (non per lui) battaglia era de Chirico. Il più anziano, e la guida, determinato, con una coerenza che durò tutta la vita e tutta l’opera, affermandosi in un realismo eterno o senza tempo, fu Gregorio Sciltian.In diverso modo rappresentativo fu il dotatissimo, virtuoso e versatile, quanto indomito, fino a diventare il simbolo vilipeso e oltraggiato dell’antimodernismo, Pietro Annigoni. I due più intraprendenti, pronti a cambiare pelle nella fortunata evoluzione del loro percorso, furono i fratelli Antonio e Xavier Bueno. Più stretta e coerente fu la parabola di Giovanni Acci e Alfredo Serri dopo la massima tensione degli anni 1947-1949, in cui il gruppo si presentò nelle mostre di Milano, Firenze, Roma, Modena. Le atmosfere metafisiche e il rapporto con Giorgio de Chirico rappresentano un riferimento costante nelle carriere dei Pittori moderni della realtà, intenti a reinterpretare il dechirichiano tema del manichino".“È sempre con grande onore e piacere che accogliamo il gradito ritorno in città del Sottosegretario alla cultura prof. Vittorio Sgarbi, curatore della mostra, per la presentazione del catalogo di un’esposizione che sta riscuotendo grande successo di visitatori, che arrivano da lontano per ammirarla, promuovendo e testimoniando il messaggio di bellezza e di cultura che la nostra città vuole trasmettere”, le parole del Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro.“C’è grande attesa anche per la presentazione del catalogo sulla mostra di successo “I Pittori della realtà” che verrà presentato domenica 16 aprile al Teatro dell’Aquila alla presenza del Sottosegretario alla cultura prof. Sgarbi, che ringraziamo ancora per la disponibilità e per aver voluto essere nuovamente presente in città dopo l’inaugurazione di dicembre, a dimostrazione della dedizione per il bello che anche questa Amministrazione condivide. Un momento cui seguirà anche un’asta di beneficenza con la Fondazione Mus-e”, ha detto l’Assessore alla Cultura Micol Lanzidei.L’importante evento espositivo “I Pittori della realtà” sta riscuotendo un ampio interesse di pubblico e critica. È visitabile fino all’1 maggio 2023, il biglietto include l'ingresso al circuito museale di Fermo.L’esposizione si inserisce tra i principali eventi culturali del progetto regionale “Il Seicento nelle Marche”. È promossa dalla Regione Marche e dal Comune di Fermo, con la preziosa collaborazione del Mart di Rovereto e il contributo di Carifermo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.Partner dell’evento è Mus-e del Fermano, gli sponsor sono Eurobuilding, Giano, CFL-Servizi Globali in Edilizia e Violoni Srl. L’organizzazione è affidata a Maggioli Cultura in collaborazione con Sinopia.