Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:27
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Atletica Lanuvium Neptunia Asd: weekend da protagonista ai Regionali Under 16
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Atletica Lanuvium Neptunia Asd: weekend da protagonista ai Regionali Under 16

A Rieti conquistati un argento, due bronzi e due quarti posti.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 24 Settembre 2025
Roma - 24 set 2025 (Prima Pagina News)

A Rieti conquistati un argento, due bronzi e due quarti posti.

Un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Lanuvium Neptunia ASD, società affiliata ASI Roma, che ha brillato ai Campionati Regionali individuali Under 16, presso lo Stadio Guidobaldi di Rieti, conquistando ben tre titoli regionali, un argento, due bronzi e due quarti posti.

Un bilancio che conferma il club tra le realtà più solide e competitive del panorama laziale. A salire sul gradino più alto del podio tre giovani talenti destinati a far parlare di loro: Nicolò Meoli, che si è laureato Campione del Lazio nei 100 metri ostacoli, confermandosi atleta di assoluto valore; Ettore Scognamiglio, autore di una straordinaria sequenza di lanci culminata con il personal best e la vittoria nel lancio del martello; Samuele Fiorentini, protagonista di una splendida rimonta nei 5 km di marcia, che gli è valsa il titolo regionale.

Il “dream team” biancoblu ha trovato ulteriore forza nelle prestazioni degli altri atleti. Elisa Sbaraglia, al primo anno di categoria, ha conquistato un prezioso argento nei 3 km di marcia, sfiorando il titolo regionale. Emma Di Santo ha arricchito il medagliere con un doppio bronzo, nel lancio del peso e nel lancio del disco.

Applausi anche per chi ha lottato fino all’ultimo per il podio: Sofia Meli (4ª nei 2000 metri) e Andrea D’Alessio (4° nei 300 metri a ostacoli). Buone prove anche da parte di Leonardo Pasqualini nel salto in alto, mentre la sfortuna ha fermato Gaia Cimino, costretta allo stop a causa della febbre.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente avv. Luigi Calvaruso, che ha voluto elogiare i ragazzi e lo staff tecnico: "Questi risultati sono il frutto dell’impegno quotidiano, della passione e della serietà con cui i nostri giovani affrontano allenamenti e gare. Vederli crescere sereni e soddisfatti accanto agli istruttori è il nostro successo più grande. La Lanuvium Neptunia dimostra ancora una volta di essere una famiglia sportiva unita e pronta a contribuire nel rappresentare il Lazio ai prossimi Campionati Italiani che si disputeranno a Viareggio il 4 e 5 ottobre".

Un plauso va al Direttore Tecnico Sandro Bellucci e ai tecnici e accompagnatori Riccardo Filippini, Fabio Marchei, Gianni Moracci, Sara Catanzani, Michele Sicolo e Mario Marchei, che hanno guidato e sostenuto i ragazzi in questa rassegna regionale.

A sottolineare l’importanza di questi successi è anche la Vice Sindaco Valeria Viglietti, che ha dichiarato: "I risultati ottenuti dall’Atletica Lanuvium Neptunia riempiono di orgoglio non solo la comunità sportiva, ma tutta la città. Questi giovani dimostrano che con dedizione, spirito di squadra e sacrificio si possono raggiungere traguardi importanti. Come Amministrazione saremo sempre al fianco di realtà che promuovono lo sport come scuola di vita e di crescita".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Atletica Lanuvium Neptunia
PPN
Prima Pagina News
regionali
Under 16
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.