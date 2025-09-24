Atletica Lanuvium Neptunia Asd: weekend da protagonista ai Regionali Under 16

Un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Lanuvium Neptunia ASD, società affiliata ASI Roma, che ha brillato ai Campionati Regionali individuali Under 16, presso lo Stadio Guidobaldi di Rieti, conquistando ben tre titoli regionali, un argento, due bronzi e due quarti posti.

Un bilancio che conferma il club tra le realtà più solide e competitive del panorama laziale. A salire sul gradino più alto del podio tre giovani talenti destinati a far parlare di loro: Nicolò Meoli, che si è laureato Campione del Lazio nei 100 metri ostacoli, confermandosi atleta di assoluto valore; Ettore Scognamiglio, autore di una straordinaria sequenza di lanci culminata con il personal best e la vittoria nel lancio del martello; Samuele Fiorentini, protagonista di una splendida rimonta nei 5 km di marcia, che gli è valsa il titolo regionale.

Il “dream team” biancoblu ha trovato ulteriore forza nelle prestazioni degli altri atleti. Elisa Sbaraglia, al primo anno di categoria, ha conquistato un prezioso argento nei 3 km di marcia, sfiorando il titolo regionale. Emma Di Santo ha arricchito il medagliere con un doppio bronzo, nel lancio del peso e nel lancio del disco.

Applausi anche per chi ha lottato fino all’ultimo per il podio: Sofia Meli (4ª nei 2000 metri) e Andrea D’Alessio (4° nei 300 metri a ostacoli). Buone prove anche da parte di Leonardo Pasqualini nel salto in alto, mentre la sfortuna ha fermato Gaia Cimino, costretta allo stop a causa della febbre.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente avv. Luigi Calvaruso, che ha voluto elogiare i ragazzi e lo staff tecnico: "Questi risultati sono il frutto dell’impegno quotidiano, della passione e della serietà con cui i nostri giovani affrontano allenamenti e gare. Vederli crescere sereni e soddisfatti accanto agli istruttori è il nostro successo più grande. La Lanuvium Neptunia dimostra ancora una volta di essere una famiglia sportiva unita e pronta a contribuire nel rappresentare il Lazio ai prossimi Campionati Italiani che si disputeranno a Viareggio il 4 e 5 ottobre".

Un plauso va al Direttore Tecnico Sandro Bellucci e ai tecnici e accompagnatori Riccardo Filippini, Fabio Marchei, Gianni Moracci, Sara Catanzani, Michele Sicolo e Mario Marchei, che hanno guidato e sostenuto i ragazzi in questa rassegna regionale.

A sottolineare l’importanza di questi successi è anche la Vice Sindaco Valeria Viglietti, che ha dichiarato: "I risultati ottenuti dall’Atletica Lanuvium Neptunia riempiono di orgoglio non solo la comunità sportiva, ma tutta la città. Questi giovani dimostrano che con dedizione, spirito di squadra e sacrificio si possono raggiungere traguardi importanti. Come Amministrazione saremo sempre al fianco di realtà che promuovono lo sport come scuola di vita e di crescita".