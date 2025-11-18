Autonomia differenziata: Calderoli e Zaia firmano pre-intesa tra governo e Regione Veneto

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 14:14
La firma è avvenuta a Palazzo Balbi, a Venezia.

(Prima Pagina News)
Martedì 18 Novembre 2025
La firma è avvenuta a Palazzo Balbi, a Venezia.

E' stata firmata stamani, a Palazzo Balbi a Venezia, la pre-intesa sull'Autonomia differenziata tra governo e Regione Veneto. A firmare sono stati il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, e il governatore del Veneto, Luca Zaia.

La pre-intesa riguarda quattro materie: protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità.


autonomia differenziata
Luca Zaia
PPN
pre-intesa
Prima Pagina News
Roberto Calderoli
Veneto
