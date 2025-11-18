Autonomia differenziata: Calderoli e Zaia firmano pre-intesa tra governo e Regione Veneto

E' stata firmata stamani, a Palazzo Balbi a Venezia, la pre-intesa sull'Autonomia differenziata tra governo e Regione Veneto. A firmare sono stati il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, e il governatore del Veneto, Luca Zaia.

La pre-intesa riguarda quattro materie: protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità.