Auto, Gruppo Volkswagen: consegne in crescita a 6,6 milioni a livello globale alla fine del terzo trimestre

6,60 milioni di veicoli consegnati nel mondo nel primo trimestre, +1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (6,52 milioni di veicoli): è questo il risultato raggiunto dal Gruppo Volkswagen.

La crescita in Sud America (+15%), Europa Occidentale (+3%) ed Europa Centrale e Orientale (+10%) ha più che compensato l’atteso calo in Cina (-4%) e Nord America (-8%).

Sono 717.500 veicoli BEV consegnati nel mondo nei primi nove mesi dell’anno, +42% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (506.600 veicoli). Un forte incremento delle consegne di veicoli BEV è stato registrato in Europa (+78%) e negli Stati Uniti (+85%), calo in Cina (-43%) come previsto, in attesa del lancio dei nuovi modelli elettrici; il Gruppo Volkswagen è il chiaro leader del mercato BEV in Europa (quota di circa il 27%); a livello globale la quota dei veicoli elettrici a batteria è aumentata significativamente (dall'8 all'11%) a fine Q3 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; in Europa Occidentale è passata dal 12 al 20%.

In Europa Occidentale, gli ordini sono aumentati del 17% nei primi nove mesi, grazie a nuovi modelli, di tutte le tecnologie, come VW ID.7 Tourer, VW Transporter/Multivan, Cupra Terramar, Skoda Elroq, Audi Q6 e-tron e Porsche 911; incremento particolarmente significativo per i modelli BEV (+64%), che rappresentano circa il 22% del totale degli ordini in Europa Occidentale.

Sono 299.000 le consegne di veicoli PHEV in tutto il mondo, in crescita di circa il 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (193.000 veicoli). Cresce la domanda di veicoli ibridi plug-in (PHEV) di seconda generazione con autonomia in elettrico fino a 143 km.

In Europa sono stati consegnati complessivamente 2.907.500 veicoli, con un aumento del 4,1%: +3,2% in Europa Occidentale e +10,2% in Europa Centrale e Orientale. In Germania, mercato domestico, le consegne sono cresciute del 4,6%.

In Nord America, invece, sono stati consegnati ai clienti 708.800 veicoli di Brand del Gruppo, il 7,8% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Negli Stati Uniti, mercato principale, la contrazione è stata del 9,3% in un contesto difficile caratterizzato dalla situazione tariffaria.

Per quanto riguarda il Sud America, invece, la regione ha registrato la crescita più significativa, pari al 14,9%, arrivando a 481.800 veicoli. In Brasile, mercato di riferimento, l’incremento è stato del 6,8%.

Infine, la regione dell'Asia-Pacifico ha registrato un calo del 2,8%, a 2.208.000 veicoli, dovuto principalmente all’intensa concorrenza sul mercato cinese. Nel segmento BEV, le consegne sono diminuite in modo significativo, come previsto, in attesa del lancio dei nuovi modelli. Considerando tutte le tecnologie propulsive, il calo è stato del 4,0%, in linea con le attese.

I veicoli 100% elettrici più venduti sono: Volkswagen ID.4/ID.5 (128.900); Volkswagen ID.3 (88.800); Audi Q4 e-tron (incl. Sportback) (65.700); Audi Q6 e-tron (incl. Sportback) (63.800); Škoda Elroq (60.400); Škoda Enyaq (incl. Coupé) (58.100); Volkswagen ID.7 (incl. Tourer) (55.500); Volkswagen ID. Buzz (incl. Cargo) (42.900); Porsche Macan (36.300); Cupra Born (32.900).

"Le consegne del Gruppo Volkswagen a livello globale sono leggermente aumentate nei primi nove mesi dell’anno. Stiamo beneficiando del continuo impulso positivo generato dall'ampia offensiva di prodotto, che ha visto il lancio di 60 nuovi modelli dei nostri Brand quest'anno e lo scorso, i quali stanno riscuotendo un grande successo, come dimostra l'aumento del 17% degli ordini in Europa Occidentale. Siamo riusciti a compensare il difficile contesto generale in Cina e negli Stati Uniti con migliori performance in Sud America e in Europa.

Nella nostra regione, l'Europa, abbiamo registrato una crescita dell'8% nel solo Q3 e i nostri modelli 100% elettrici sono stati un fattore chiave di questo sviluppo positivo. Alla fine del terzo trimestre, le consegne di BEV sono aumentate di circa l'80% in Europa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e a livello globale l’incremento è stato di circa il 40%.

Tuttavia, i primi nove mesi mostrano molto chiaramente anche che, per avere successo in questo sfidante contesto di mercato, dobbiamo continuare a concentrare tutti gli sforzi sull'attuazione della nostra offensiva di prodotto a livello di Gruppo e sui programmi di performance in corso". Così Marco Schubert, Membro dell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità per le Vendite.