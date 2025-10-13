Breaking news Infrastrutture Energetiche, Umbria, eolico, Federighi: "Parco a Monte Bibico scelta inutile e insensata"

“Quanto si sta tentando di fare è un vero e proprio scempio al patrimonio paesaggistico della Valnerina, una scelta inutile e insensata”. Lo ha detto ieri il Capo di Gabinetto della Provincia, Raffaello Federighi, partecipando all’assemblea pubblica al teatro di Ferentillo sul progetto di Parco Eolico a Monte Bibico e sulla cabina energetica in costruzione. “L’eolico, come anche il fotovoltaico – ha dichiarato Federighi, sottolineando l’appoggio della Provincia all’iniziativa tramite anche la concessione del patrocinio - non sono le soluzioni corrette per le esigenze energetiche di un Paese a vocazione industriale.



Il concetto di “decrescita felice” è una sostanziale sciocchezza. Positivo invece – ha aggiunto il Capo di Gabinetto - è il fatto che le popolazioni locali facciano sentire il proprio dissenso all’iniziativa, poiché esse, unitamente alle istituzioni del territorio come Comuni, Provincia e Regione, possono fare pressione sul governo nazionale per indurlo a recedere da un’iniziativa dissennata che non porta alcun beneficio a fronte invece di costi impressionanti. La scienza, da qui a pochi anni, la riterrà una tecnologia del tutto obsoleta”.



A tale tesi, fa sapere sempre Federighi, si è allineato anche l’assessore allo sviluppo del Comune di Terni Sergio Cardinali. Presente anche l’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca. Ad organizzare l’incontro sono stati il comitato Umbria Verde, Benessere, Ambiente, Biodiversità, il comitato Patrimonio Valnerina, il comitato Noi Amiamo Ferentillo, Italia Nostra, l’associazione Amici della terra e la coalizione Tess (Transizione energetica senza speculazione).