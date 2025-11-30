Grandi Mostre. Le maschere di Rocco Epifanio invadono la Biblioteca Nazionale di Cosenza.

Ad aprire l’evento sarà il direttore della Biblioteca Nazionale di Cosenza Adele Bonofiglio, donna e intellettuale di grande carisma e di grande spessore culturale, da sempre appassionata di storia dell’arte legata al mondo della letteratura e dei libri. A raccontare invece la vita e la storia dell’artista ospite della biblioteca Rocco Epifanio, sarà il giornalista critico d’arte Rosario Sprovieri, storico direttore del Teatro dei Dioscuri al Quirinale. La mostra sarà visitabile fino a giovedì 4 dicembre negli orari di apertura della storica Biblioteca calabrese.

Per il Maestro Rocco Epifanio è un ritorno a casa, soprattutto per lui che a Roma viene considerato oggi uno dei pochi grandi artigiani orafi ancora rimasti nel centro storico della capitale, reduce fra l’altro di una serie di rassegne internazionali in cui ha rappresentato la tradizione del Made in Italy in ogni parte del mondo. Originario di Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria, Rocco Epifanio -si legge in una nota ufficiale del Ministero della Cultura- “ha condotto uno studio minuzioso e appassionato sulle maschere apotropaiche, e non solo, poi confluito nel primo allestimento della mostra a Roma ove ha riscosso un notevole successo di appassionati e di pubblico”.

La collezione delle opere cartacee che Rocco Epifanio porta questa volta nella sua terra di origine comprende oltre cento disegni artistici di maschere etniche, tradizionali provenienti da diverse culture, dalla preistoria fino ai giorni nostri.

La Biblioteca Nazionale di Cosenza infatti, oltre che ospitare le celebri opere in oro e argento dell’artigiano orafo di Oppio Mamertina, vengono esposte anche le realizzazioni su carta - che appartengono alla fase di studio dell’artista – propedeutiche alla creazione della nuova collezione di monili. Si tratta di disegni e di incisioni, presentati in cornice, “che illustrano – spiega il critico d’arte Rosario Sprovieri- il percorso creativo che conduce alla lavorazione di gioielli in argento e oro, una serie di opere d’arte raffiguranti tante maschere, un tema che Epifanio porta in giro per il mondo”. Il maestro Rocco Epifanio, in questa sua appassionata ricerca- sottolinea ancora di lui Rosario Sprovieri- ci propone gran parte della tradizione umana, di popoli e territori nel mondo. L’opera è un vero viaggio alla scoperta di usi, credenze e colori dell’umanità che appartiene ed è appartenuta ad ogni tempo”.

-Maestro, la cosa che più le piace di questa sua mostra?

“Questo luogo sacro della cultura calabrese che è la Biblioteca Nazionale di Cosenza. Per me un ritorno in Calabria felice, e non potevo farmi un regalo più bello di questo. Non finirò mai di ringraziare la direttrice della Biblioteca che mi ospita e che ha creduto in questo mio progetto”.

Il primo allestimento della mostra che oggi viene ospitata dalla Biblioteca Nazionale di Cosenza era già stato organizzato a Roma nel salone storico della casa Editrice Gangemi, nella prestigiosissima via Giulia, proprio alle spalle dell’Ambasciata di Francia. Poi, per la festa dei quarant’anni di attività orafa del maestro Epifanio, è stata la volta della Biblioteca Nazionale Casanatense, altra location superba ed esclusiva di Roma Capitale dove la mostra di Rocco Epifanio è stata visitata ammirata e raccontata dalla critica che in Italia più conta.

L’ingresso alla mostra è assolutamente gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili