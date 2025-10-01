Breaking news Infrastrutture, Lazio, Regionale Trenitalia: nel weekend 34 treni straordinari per il Romics

Anche quest’anno il Regionale di Trenitalia accompagna gli appassionati del fumetto, animazione, cosplay, cinema e games alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre 2025.

In particolare, per questa 35° edizione del Romics, il Regionale di Trenitalia, in condivisione con Regione Lazio, potenzierà l’offerta di trasporto con 12 treni in più sabato 4 ottobre e 22 in più domenica 5, con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta.

I treni effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino Aeroporto. Inoltre, come lo scorso anno, 2 treni partiranno da Fara Sabina per consentire a chi abita nel quadrante nord della Capitale di raggiungere la fiera.

In occasione dell’evento, Regionale ha predisposto presidi straordinari di Customer Care impegnato nell’assistenza ai viaggiatori, nella gestione dei flussi e nella distribuzione dei passeggeri sui treni in partenza, oltre che nella vendita e nel controllo dei biglietti direttamente in stazione.