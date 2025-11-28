Breaking news Infrastrutture - Lazio, Righini: "Liberati 150 mln per edilizia e attrezzature sanitarie"

Hai dimenticato la password? Clicca qui
"Liberati anche 70 milioni per i servizi sociali".

(Prima Pagina News)
Venerdì 28 Novembre 2025
Roma - 28 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Liberati anche 70 milioni per i servizi sociali".

"Nella seduta del Consiglio regionale del 26 novembre scorso sono stati approvati due importanti emendamenti alla proposta di Legge numero 232/2025 che permettono alla Regione di compiere un passo concreto per rafforzare i servizi essenziali e garantire una gestione responsabile, trasparente e orientata alle reali esigenze dei cittadini.

Si tratta di interventi rilevanti, che consentono di liberare risorse, valorizzare gli utili del sistema sanitario regionale e destinarli a investimenti strutturali e sociali di fondamentale importanza".

È quanto dichiara l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

"Il primo intervento destina 153,8 milioni di euro di utili del Servizio Sanitario Regionale agli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie. Sono risorse generate da una gestione rigorosa dei bilanci 2023 e 2024, che abbiamo scelto di reinvestire interamente per modernizzare ospedali, tecnologie e infrastrutture del nostro sistema sanitario.

Il secondo emendamento ci consente di liberare 70 milioni verso servizi pubblici essenziali: politiche sociali, sostegno alle famiglie, servizi per la disabilità, diritto alla casa e interventi per l’infanzia. In totale, oltre 60 milioni in più saranno subito disponibili per piani sociali di zona, servizi per persone con disabilità, contributi per asili nido e CAA e per il sostegno all’affitto", evidenzia l'assessore.

"Si tratta di una scelta di responsabilità che ci permette di investire su sanità, welfare e bisogni reali delle famiglie, senza aumentare la spesa e utilizzando al meglio ogni euro del bilancio regionale", conclude Righini.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

