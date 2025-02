Catania: ultimi ritocchi per completare il "nuovo" campo sportivo Velletri

Ultima verifica in cantiere in vista dell’ormai prossimo completamento della riqualificazione del campo sportivo “Velletri”, nel cuore di Picanello, a Catania.

L’assessore allo Sport e alle Politiche Comunitarie del Comune di Catania, Sergio Parisi, accompagnato dal Dirigente del Servizio Attuazione con Fondi U.E. e Sport, Paolo Di Caro, ha constatato lo stato di avanzamento dei lavori e accolto la visita del Presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND, Sandro Morgana, del Vice Presidente Vicario del CONI Regionale, Enzo Falzone, e dei rappresentanti del comitato provinciale della FIGC.

Durante il sopralluogo, l’Assessore Parisi ha illustrato in dettaglio gli interventi realizzati grazie ai fondi del Patto per lo Sviluppo della Città di Catania, che hanno permesso di rinnovare completamente l’impianto.

Il campo, dotato di un nuovo manto erboso sintetico di ultima generazione (ormai quasi ultimato), una tribunetta e aree esterne riqualificate, è in fase di completamento e attende solo l’omologazione da parte della FIGC, per essere restituito alla città e ospitare manifestazioni e incontri sportivi di varie categorie.

Il “Velletri” si candida a diventare di nuovo punto di riferimento per le società sportive e gli appassionati di tutta Catania, rappresentando un ulteriore tassello del processo di rinnovamento degli impianti sportivi cittadini, realizzato attraverso l’impiego di risorse comunitarie intercettate dall’amministrazione comunale.

“Grazie all’impegno costante che, insieme al Sindaco Enrico Trantino e a tutta la giunta, stiamo dedicando agli impianti sportivi, presto restituiremo alla città un altro campo all’avanguardia. Continuiamo a collaborare attivamente con la FIGC, in particolare con il Presidente Regionale Sandro Morgana, che ringrazio per la disponibilità, non solo per la riqualificazione di altre strutture come i campi di ‘Zia Lisa’ e ‘Paratore’, ma anche per nuove iniziative che a breve renderemo note e che ci rendono particolarmente orgogliosi”, ha dichiarato l’Assessore Parisi.

La riqualificazione del “Velletri” e delle aree limitrofe rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento degli impianti sportivi di Catania, con l’obiettivo di offrire alla città strutture moderne, sicure e accessibili, promuovendo lo sport come strumento di inclusione e benessere per tutta la comunità.

“Sono venuto qui con i miei collaboratori della delegazione provinciale di Catania per incontrare l’Assessore Parisi e fare un’analisi delle condizioni delle strutture cittadine, anche in vista della prossima stagione sportiva. Abbiamo visitato il ‘Velletri’, la cui riqualificazione è ormai quasi completata. Si tratta di un vero e proprio gioiello, ulteriori impianti che ci permetterà di organizzare numerose attività provinciali. Sono convinto che, grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, avremo a disposizione impianti ristrutturati e innovativi, in grado di garantire condizioni ottimali per la pratica sportiva”, ha commentato il Presidente Morgana.

Nel corso del sopralluogo, l’Assessore Parisi ha mostrato al Presidente Morgana e ai rappresentanti del comitato provinciale della FIGC anche l’adiacente area sportivi attrezzata di Via Villa Glori, recentemente riqualificata nell’ambito del progetto “Catania Spazio Sport”, finanziato dal PON Metro 2014-2020.