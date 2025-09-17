Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:40
Celleno (Vt): su il sipario per la decima edizione del Teverina Buskers

Al via dal 18 al 21 settembre il Festival Internazionale degli Artisti di Strada nella suggestiva location del Borgo Fantasma.

Mercoledì 17 Settembre 2025
Viterbo - 17 set 2025 (Prima Pagina News)

Al via dal 18 al 21 settembre il Festival Internazionale degli Artisti di Strada nella suggestiva location del Borgo Fantasma.

Il borgo antico di Celleno è pronto a ospitare la decima edizione del Teverina Buskers, il Festival internazionale degli Artisti di Strada, in programma dal 18 al 21 settembre con tante novità che sorprenderanno grandi e piccini.

 

Ben 40 gli appuntamenti in programma, su 7 postazioni, con più di 30 artisti tra acrobati, cantastorie, giocolieri, equilibristi, musici itineranti, clown, comici, maghi, attori e trampolieri: Compagnia Circus Follies, Ponentino Trio, Matteo Pallotto, Arturo Cobas,  Andrea Niccolai, Compagnia Dromosofista, Teatro Necessario, Le Cikale Comic Vocal Trio PEM, Teatro Necessario, Mario Levis, Ete Clown, Teatro Bislacco, Duo Agua und fire, Giorgioliere,  Matteo Pallotto, Anita Monaco, Zip Clown e tanti altri.

 

Quattro giorni ricchi di giochi, laboratori, musica, spettacoli, estemporanee artistiche di grande impatto visivo, tutto rigorosamente gratuito per rendere l’arte fruibile a chiunque. Inoltre non mancheranno selezionati street food e il mercatino di prodotti tipici del territorio, artigianato artistico e giocoleria.

 

Il Teverina Buskers è organizzato dall’Associazione “Il Circo Verde”, grazie al contributo della Regione Lazio e al patrocinio e la collaborazione del Comune di Celleno e della Pro Loco.

 

“Sono oltre 200 gli artisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo che si sono succeduti nelle dieci edizioni del Teverina Buskers – dichiara Simone Romanò, presidente e direttore artistico del Circo Verde – portando in scena spettacoli straordinari in una location unica e rendendo questo appuntamento imperdibile. È per questa magia che si viene a creare tra pubblico e artisti che continuiamo a coltivare e promuovere la nostra arte, seppur tra tante difficoltà, consapevoli di quanto sia importante riuscire a stupire, sorridere, emozionare e far riflettere le persone di ogni età”.

 

Il Circo Verde, che da oltre dieci anni ha la sede nel piccolo borgo di Celleno, rappresenta un punto di riferimento internazionale per tutti gli artisti di strada. Oltre a organizzare eventi e prendere parte a diverse manifestazioni realizza dei corsi e training sulle diverse specializzazioni del circo contemporaneo ricevendo in Italia e all’estero numerosi riconoscimenti.


Celleno
PPN
Prima Pagina News
Teverina Buskers
Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.