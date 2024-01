Cinema: addio a Glynis Johns, fu mamma Banks in "Mary Poppins"

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta oggi, a Los Angeles, all'età di 100 anni, Glynis Johns, l'attrice britannica vincitrice del Tony Award per "A Little Night Music" di Stephen Sondheim e Hugh Wheeler (1973) e celebre per aver interpretato Winifred Banks, la mamma dei piccoli Jane e Michael, nel film disneyano "Mary Poppins", del 1965, dai romanzi di P. L. Travers, in cui affiancò Julie Andrews, Dick Van Dyke e David Tomlinson."E' un giorno triste per Hollywood. Non piangiamo solo la morte della nostra cara Glynis, ma anche la fine dell'epoca d'oro di Hollywood", ha dichiarato il suo manager, Mitch Clem.La Johns si divertì nell'interpretare la signora Banks, madre, moglie e suffragetta nell'Inghilterra dei primi anni del Novecento, ma inizialmente fu delusa per non essere stata presa per il ruolo della celebre governante.Il suo debutto a teatro avvenne a 49 anni, nel febbraio del 1973, a Broadway, proprio con "A Little Night Music", nel ruolo di Desiree Armfeld, che le valse le lodi della critica e il Tony Award.Figlia d'arte, Johns nacque a Pretoria, perchè suo padre, Mervyn Johns, anche lui attore, era in tournée in Sudafrica con la famiglia. I due lavorarono insieme in tre film: The Halfway House, The Magic Box e The Sundowners.