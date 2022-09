Cinema e animali: torna a Roma il "Pet Carpet Festival"

Torna a Roma il "Pet Carpet Festival", la rassegna cinematografica dedicata al mondo animale. L'evento, arrivato alla sua quinta edizione, si svolgerà alla Sala Fellini degli Studios di Cinecittà da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre.Al centro della rassegna, i rapporti speciali che possono intercorrere tra uomini e animali, legami inossidabili, emozioni, cronaca, vite salvate, tutto con gli animali ad avere il ruolo di protagonisti, tra quattrozampe meno fortunati e chi compie imprese eroiche partecipando a operazioni di soccorso - aiutando gli umani a portare il lieto fine in situazioni critiche -, nell'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sostenibilità ambientale, fondamentale perchè ci sia uno sviluppo in senso lato, nel rispetto del nostro pianeta, della natura, degli animali e anche dell'uomo.Nata e promossa dall'Associazione Pet Carpet, presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, la rassegna vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo, a cominciare da Manuela Arcuri, affezionatissima ai suoi due cani Romeo e Trilly e volto di numerose campagne di solidarietà, che condurrà la serata finale, passando per il cantante e comico Carmine Faraco - che ha scritto una canzone per il suo gatto - a cui sarà affidata la conduzione delle semifinali, per arrivare al mago Matteo Fraziano, che proporrà un numero con ombre di animali domestici e selvaggi, e alla giuria, che sarà presieduta dal comico Enzo Salvi, strenuo difensore dei diritti degli animali e proprietario di tre cani e due pappagalli.I cortometraggi giunti in finale, dopo la prima selezione fra i tanti titoli arrivati dall'Italia e dall'estero, saranno valutati da esponenti dello spettacolo, del giornalismo, della cultura e dello sport.Le opere gareggeranno in tre sezioni principali - documentari, corti, cinema d'animazione - tutte riguardanti gli animali da compagnia e quelli selvaggi, a cui si aggiungono due nuove sezioni: video dediche e foto.Oltre a questo, si segnala anche la presenza di un ospite d'onore: Cicci, che con i suoi 24 anni è, attualmente, il cane più anziano del mondo. Ad accompagnarlo, il suo padrone, Roberto Cirillo.L'evento è patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Anas, Fnovi, Anmvi, ed è realizzato insieme con la Polizia di Stato.La regia dell'evento è di Pietro Romano, la giuria è supervisionata da Geppy Di Stasio, la supervisione dell'animazione è a cura del cantautore e doppiatore Mirko Fabbreschi e dei Raggi Fotonici, la supervisione scientifica è curata da Rosalba Matassa, quella legale da Luca Roberto Sevardi. Valentino Fontana cura la supervisione tecnica.L'accesso alla rassegna è gratuito, previo ingresso con medicinali, alimenti e accessori che saranno donati ai volontari delle associazioni impegnate nell'assistenza agli animali più bisognosi e che necessitano di essere adottati, individuate ogni anno attraverso una meticolosa operazione di ricerca e controllo.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.petcarpetfestival.it.