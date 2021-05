Cinema, si gira “L'Aquila: un territorio di emozioni”, prodotto dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila inizia le riprese del videoclip L'Aquila: un territorio di emozioni, una produzione dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila "La Lanterna Magica" ideata da Pierluigi Rossi e Manuela D’Innocenzo, sceneggiata dai noti professionisti locali Fabrizio Pompei e Iaia Centofanti, con il supporto organizzativo di Rossana Alessandrini.

Il prodotto audiovisivo intende valorizzare la Città dell’Aquila ed il suo comprensorio attraverso i valori storici, artistici, architettonici, naturalistici e culturali, elementi di identità cittadina e regionale. Pertanto, la mattina di mercoledì 28 aprile l’attrice è stata a Capestrano, al Castello Piccolomini; poi la troupe si è spostata all’Eremo di Sant’Onofrio a Sulmona.

La straordinaria partecipazione come protagonista dell’attrice Yuliya Mayarchuk, dell’Agenzia The Mac Live, darà risonanza internazionale alla produzione. Volto noto per aver partecipato a diverse fiction Rai e Mediaset, tra cui La Squadra, Distretto di Polizia, Carabinieri, Don Matteo, Maresciallo Rocca.

Intraprende la carriera teatrale, ma continua a lavorare sul set passando da ruoli comici, come nel film La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina, alla commedia nera di Abel Ferrara, Go go tales, al fianco di Willem Dafoe.

Il regista che firma il videoclip è Fabio Massa il cui ultimo lavoro Mai per sempre, uscito il 24 settembre 2020, ha riscosso un notevole apprezzamento nei principali festival di cinema internazionali, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti.

Collaboreranno alla produzione professionisti aquilani ed internazionali con l’obiettivo comune di realizzare un prodotto di promozione turistica del nostro territorio che possa suscitare nello spettatore lo stesso sentimento di curiosità e ammirazione verso i luoghi di cui la protagonista della storia si è innamorata nel suo viaggio emozionale. Il videoclip è cofinanziato dal contributo della Regione Abruzzo a valere sulla L.R. n.98/99.