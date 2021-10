Cultura, Umem: al via ‘Art against violence’

Inaugurazione a Kiev il 23 ottobre.

Art Against Violence :una mostra-evento si inaugura sabato 23 ottobre alle 12.30 ora locale a Kiev ,Ucraina in una location d’eccellenza L’istituto di Ricerca Accademia d’ Arte Moderna Ucraina. La mostra è parte del progetto internazionale dell’associazione VITARU con il patrocinio dell'associazione medici di origine straniera(Amsi) ,dell'unione medica euromediterranea(Umem) e il Movimento internazionale Uniti per Unire e l'Osservatorio anti violenza UxU ,ha come obiettivo la riduzione dei casi di violenza nei paesi dove si svolge. Una serie di convegni, presentazioni e studi su tema, i workshop rivolti ai bambini e donne vittime di violenze identificano gli strumenti per la lotta alla violenza e l’inserimento delle ex vittime nel tessuto sociale. Gli artisti di fama internazionale, gli ospiti illustri contribuiscono ad attirare l’attenzione mediatica per divulgare i risultati e le proposte al governo a termine della manifestazione, Ecco alcuni temi principali dell'edizione Art Against Violence 2021 : Violenza domestica e pandemia, Criticità degli stranieri e famiglie multiculturali, Focus sulle donne e minori durante la pandemia, Guerre, crisi politiche, rivolte e conflitti e l'incremento della violenza. Es. Afganistan, Belarus.Tutte le opere presentate all'esposizione, sono accompagnate da racconti delle storie vere, vissute dagli artisti o dalle persone che hanno ispirato l'artista alla creazione dell’opera. La mostra sarà costantemente aggiornata, opererà per 1 anno e si sposterà in tutto il mondo. Le città e i paesi in programma a breve sono Kiev, Ucraina, Milano, Roma, Italia, Mosca, Russia, Philadelphia e NY Stati Uniti e altre. Nell'ambito del progetto, verrà creato il catalogo per dare l'opportunità di aderire al progetto agli artisti, le organizzazioni e gli sponsor. Trentino Alto Adige,al via Game Ground: inizia a Bolzano il Festival del videogioco Evento al via da domani. Venerdì 22 ottobre iniziano a Bolzano i panel (gli incontri) di Game Ground, il festival del videogioco, organizzati tra Museo Mercantile, Twenty, Centro Trevi - TreviLab e Upad. Game Ground è organizzato dall’associazione BeYoung (UPAD) con il sostegno dell’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Bolzano e con l’importante contributo dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano. Gli eventi di venerdì 21 Venerdì è l’ultimo giorno per potersi iscrivere al “Game Jam per ragazzi” che si terrà sabato 22 dalle 10 alle 18 all’Upad. Si tratta di un laboratorio per ragazzi dai 9 ai 13 anni che durante l’arco della giornata di sabato svilupperanno un videogioco sulle tematiche ambientali. Per iscriversi basta mandare una mail a info@upad.it .È richiesta una quota di 10 euro per il pranzo. Passando al programma della giornata di venerdì 21, si inizia alle 11 alla sede di Upad con “Psicologia, videogiochi e scuola”, un incontro dedicato a nuove metodologie di insegnamento che sfruttano i videogiochi come soluzione. Relatrice sarà la psicologa Martina Mazzei. Alle 15 ultimo incontro solo online sui canali Facebook e YouTube di Game Ground con una grande realtà come Ubisoft Milan, filiale italiana di uno dei più grandi studi mondiali di produzione videoludica.Si parlerà del contributo italiano al mercato dei videogames con l’HR Manager Chiara Viale e il Communication Manager Alessandro Mazzega. Si prosegue nel pomeriggio al Centro Trevi con un doppio incontro: alle 16 “Gioie e dolori delle armi nei videogiochi”, uno sguardo scientifico alle armi e all’arte dell’assedio nella rappresentazione dei videogiochi con un incontro curato da Francesco Toniolo, docente dell’Università Cattolica di Milano; alle 17.15 il professor Alessandro Luigini, di Scienze della formazione di UniBz, presenterà il progetto “Serious game” che sfrutta tecnologie immersive per educare al patrimonio naturale e culturale. Al Museo Mercantile si inizia alle 16.30 con uno sguardo alla saga videoludica di Metal Gear, per proseguire alle 17.30 con uno sguardo agli “Applied games”, videogiochi che mirano all’educazione in diversi ambiti della quotidianità. A parlarne saranno Giovanna Marinelli, Mario Petillo, Mariarosaria Nardone, Simona Pagliari, Francesco Toniolo e Giorgio Catania. Nella sala conferenze del quarto piano al Twenty alle 18 si terrà invece l’incontro “Videogioco e produzione grafica” in cui il concept artist Giacomo Guccinelli presenterà i mestieri del videogioco legati alla realizzazione grafica.Si termina con l’incontro serale delle 21 sempre nella sede Upad, dove il game designer Michele Lanzo parlerà con il doppiatore Gianluca Iacono di “Parola, voce e videogiochi”. Iacono è conosciuto principalmente per essere la voce di Vegeta nella serie animata Dragon Ball e dello chef Gordon Ramsey in Hell’s Kitchen e MasterChef USA, ma nel suo curriculum ci sono moltissimi doppiaggi famosi anche a livello videoludico: da Assassin’s Creed a Dante’s Inferno fino all’ultimo Cyberpunk 2077. Tutti gli eventi sono gratuiti e prenotabili sul sito www.gameground.it Il festival continua Gli eventi di Game Ground continueranno sabato e domenica e tra gli ospiti ci saranno lo youtuber Rick Du Fer, il conduttore televisivo Giovanni Muciaccia, noto soprattutto per Art Attack, la twitcher Kurolily, lo youtuber Victorlaszlo88, lo youtuber Sabaku No Maiku ed il giornalista Francesco Fossetti. Le mostre al Twenty, Museion, Museo di Scienze, Drin, Spazio Young e Mediateca Multilingue a Merano rimangono aperte ogni giorno con orari controllabili dal sito web ufficiale della manifestazione).L’accesso alle mostre è gratuito con controllo del Green Pass sul posto. Partner e sponsor Game Ground è organizzato dall’associazione BeYoung (UPAD) con il sostegno dell’Ufficio Politiche giovanili della Provincia Autonoma di Bolzano. Partner principali dell’evento sono: Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, Twenty, Museion, Museo Mercantile, Camera di Commercio di Bolzano, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige di Bolzano, NOI Techpark, Juvenes, DRIN, MUA, Fondazione Upad, Centro Studi Palladio, Federazione Culturale “Gaetano Gambara” Upad, Game Store, Cineplexx, La tana delle tigri, Poliniani Editore, Centro Trevi – TreviLab, Young Inside con il patrocinio del Comune di Bolzano e la media partnership di RAI Alto Adige. Sponsor dell’evento sono: MD, Fondazione Cassa di Risparmio, Brennercom, McDonald’s, Loacker, Mediaworld.