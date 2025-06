Danimarca, Frederiksen: "Ora basta essere frugali, il riarmo dell'Europa è una priorità"

"Abbiamo avuto in passato un ruolo di primo piano nel gruppo dei quattro frugali e ora lo avremo in un altro gruppo, perché i tempi sono cambiati e il mondo sta cambiando rapidamente.

Per me la cosa più importante è riarmare l'Europa ed è il mio punto di partenza e la mia conclusione in tutte le discussioni, perché se l'Europa non è in grado di proteggersi e difendersi il resto cade".

Così la premier danese, Mette Frederiksen, in conferenza stampa congiunta a Copenaghen con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La Danimarca sarà Presidente di turno dell'Ue dal primo luglio.