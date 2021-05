Dl Sostegni, Fedriga: "Riconoscimento lingua segni è riconoscimento Lega"

"Ecco i risultati della Lega al Governo: approvato ieri notte un emendamento al Decreto sostegni che riconosce la LIS (Lingua dei segni italiana) come lingua ufficiale, utilizzabile ovunque. L'Italia era l'ultimo Paese europeo a non aver ancora riconosciuto questo diritto, una conquista attesa da più di dieci anni per restituire dignità, libertà e inclusione a migliaia di non udenti e disabili. Avanti così!".Lo scrive il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sui suoi profili social.