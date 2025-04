Droni: L'UK sviluppa la tecnologia per i taxi volanti

Il Ministro dell'Aviazione dell'UK, Mike Kane, ha stanziato oltre 20 milioni di sterline per promuovere lo studio di tecnologie volte a promuovere servizi di droni su scala commerciale, nello specifico ai taxi volanti che potrebbero presto diventare realtà. I fondi saranno suddivisi tra la CAA , l'Autorità per l'Aviazione Civile, che riceverà 16,5 milioni di sterline nel 2025-2026, per realizzare un programma normativo che consenta ai droni di volare oltre la linea visiva ( BVLOS ) e progredire verso l'uso di routine dei taxi aerei (eVTOL) nei cieli del Regno Unito. La decisione è stata resa nota da Downing Street martedì 1° aprile 2025. Il nuovo finanziamento eliminerà gli ostacoli alla crescita, che è la priorità del Piano per il cambiamento , e massimizzerà le opportunità per servizi pubblici migliori e più economici, riducendo al contempo le emissioni di carbonio. È progettato per far progredire la tecnologia aeronautica a supporto dell'assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale , assistere le forze di polizia nella lotta alla criminalità, aiutare a ispezionare e sorvegliare le infrastrutture critiche e sbloccare servizi di consegna per aziende e comunità in tutto il Paese. Come parte di ciò, sia il Ministro dell'Aviazione che il Ministro della Scienza hanno anche esposto come il Dipartimento dei Trasporti ( DfT ), l'Autorità per l'Aviazione Civile ( CAA ) e il nuovo Ufficio per l'Innovazione Regolamentare ( RIO ) nel Dipartimento per la Scienza, l'Innovazione e la Tecnologia ( DSIT ) semplificheranno i processi normativi per supportare la commercializzazione del settore. Parte del Piano per il cambiamento del governo, il gruppo si concentrerà su come sbloccare i vantaggi delle future tecnologie aeronautiche per far progredire la crescita economica del paese. Esaminerà come il governo può sfruttare il potenziale della tecnologia e creare una cultura dell'innovazione, con l'obiettivo di migliorare le sfide quotidiane come le emergenze che il settore pubblico deve affrontare, contribuendo al contempo a ridurre le emissioni di carbonio.