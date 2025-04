ECCELLENZE ITALIANE, Annita Mechelli: l’anima poliedrica dell’arte italiana

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Annita Mechelli è oggi considerata una vera eccellenza italiana , portavoce di una creatività che non si piega alle mode ma che si radica nella verità dell’esperienza umana. La sua arte è un invito a rallentare, ad ascoltare, a sentire. Una testimonianza viva che, ancora oggi, la bellezza può cambiare il mondo – un’opera alla volta.​

Presto anche una mostra di pitture con il tema degli Angeli dove la Mechelli vorrà far emergere il suo stile di pittura metafi​sica.

Sempre proiettata verso nuove sfide artistiche, Annita Mechelli ha in cantiere diversi progetti ambiziosi. Tra questi, spicca la realizzazione di una fontana monumentale destinata a un'importante piazza italiana. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella sua esplorazione dell'interazione tra scultura e spazio urbano, con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra estetica e funzionalità, dove l'acqua e la pietra dialogano in un'armonia visiva e sonora.

: un'opera bronzea situata nel giardino antistante la Chiesa di San Lorenzo Martire, realizzata per celebrare l'associazione dei donatori di sangue

: una monumentale scultura in bronzo alta 12 metri, inaugurata nel 1990 nel piazzale antistante lo stadio di Ascoli Piceno. Quest'opera simboleggia un messaggio di pace e armonia nel contesto sportivo.

Ma è nella scultura che l’artista raggiunge forse l’apice della sua espressività tridimensionale. Lavorando con materiali come bronzo, ceramica e resine, Mechelli dà forma a corpi e volti che non sono solo rappresentazioni, ma vere e proprie presenze emotive . Le sue sculture parlano di fragilità e forza, di radici e futuro, con uno stile che oscilla tra il classico e il contemporaneo, sempre animato da una forte tensione spirituale.​

Nata e cresciuta in Italia, terra di storia, arte e bellezza, Annita Mechelli ha fatto di questa eredità culturale uno stimolo per una ricerca personale e originale. Nei suoi dipinti , l’uso sapiente della luce e dei colori – spesso saturi, profondi, viscerali – racconta emozioni complesse, riflessioni sull’essere umano, sul tempo, sulla memoria. Ogni tela è un viaggio interiore, un dialogo silenzioso con chi osserva.​

Nel vasto panorama dell’arte contemporanea italiana, poche figure riescono a coniugare così profondamente intensità emotiva, ricerca estetica e padronanza tecnica come Annita Mechelli . Artista completa, capace di attraversare pittura e scultura con la stessa passione, Mechelli ha saputo costruire negli anni un universo poetico in cui la materia diventa messaggio, e il colore, voce dell’anima.​

Pittrice e scultrice di raffinata sensibilità, Mechelli è una voce autorevole dell’arte contemporanea. Le sue opere, intense e materiche, celebrano l’emozione come linguaggio universale.

