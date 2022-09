Elezioni, Salvini: "Draghi non avrà alcun ruolo nel futuro governo di centrodestra"

Per Draghi "non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo" a trazione centrodestra. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa elettorale a Bari, replica a chi fa notare che il premier è stato premiato negli Stati Uniti come statista dell'anno."Noi chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra", continua."Con tutto il rispetto, negli Stati uniti ci saranno a breve le elezioni di medio termine politiche. Io le osservo da lontano e non mi permetto di dare indicazioni o pareri ma ci sono gli Stati Uniti, c'è Biden e ci sono i repubblicani", dice ancora Salvini."Il governatore della Florida Ron De Santis, secondo me, è una garanzia per il presente e il futuro, l'ex segretario di Stato con Trump Mike Pompeo è una garanzia per il presente e il futuro. I socialisti anche negli Stati Uniti a New York e a Washington hanno fatto una marea di danni non solo negli Usa ma anche in giro per il mondo. Però io lo osservo e non mi permetto di dire se vincessero i democratici sarebbe una iattura. Si vota in Brasile da qui a breve ci sono in campo Bolsonaro e Lula mi sembra evidente per chi io simpatizzi ma questo non influirà sul voto dei brasiliani e quindi io conto che nessuno cerchi di influenzare il voto degli italiani", aggiunge."Io mi sto occupando di Italia e di italiani, gli altri si occupano di russi, francesi, di cinesi, di americani, di tedeschi. Io mi occupo del lavoro degli italiani, della salute degli italiani. Il lavoro è la priorità e quindi per creare più lavoro cancellare la legge Fornero sarà la precondizione necessaria", continua."Anche limitare gli sbarchi di immigrati, che anche in Puglia si sono moltiplicati questa estate, è fondamentale per garantire serenità, tranquillità e sicurezza", conclude Salvini.