Estetica: Giancarlo Loiacono incontra Manila Nazzaro e il dottor Ermanno de Simone, vietare a influencer uso Photoshop

L’intento di coniugare la Chirurgia plastica ed il benessere psicofisico è stato il focus principale sul quale Giancarlo Loiacono (Fondatore di Infoestetica, Medical Branding e AssoMediCom) ha messo a confronto Manila Nazzaro “la capa tosta” - così come la definì Alberto Sordi- ex Miss Italia (1998)ed il dr Ermanno De Simone, psicoterapeuta specializzato in ipnosi clinica.Entrambi hanno dichiarato che esiste legame indissolubile tra il benessere del corpo e l’anima.In una società che vede sempre più frammentarsi l’identità, il percorso al quale ha dato vita l’imprenditore romano risulta centrale nell’evoluzione della pratica estetica nel nostro Paese.“Agire sul corpo, sulla percezione del proprio aspetto estetico, comporta dei cambiamenti anche psichici per il paziente. Con Infoestetica, Medical Branding ed AssoMediCom, abbiamo il compito di promuovere etica e professionalità nella comunicazione medicale in materia di Chirurgia e Medicina Estetica”.A tal riguardo Manila Nazzaro ha tenuto a precisare che la sua vita è cambiata nel momento in cui ha deciso di sottoporsi ad una mastoplastica all’età di 45 anni: “L’intervento ha cambiato la mia testa”.Le ha fatto eco il prof. De Simone che ha ribadito a Giancarlo Loiacono quanto il suo progetto rappresenti una esperienza sociale di straordinaria rilevanza in quanto conduce l’individuo al centro del proprio mondo in modo da esorcizzare quei traumi del passato ai quali la stessa Nazzaro ha fatto riferimento, ponendo l’accento su quei momenti della sua vita in cui è stata vittima di bullismo.Il prof. De Simone è intervenuto sostenendo come l’approccio al paziente deve volgere l’attenzione all’accettazione di sé all'interno del proprio contesto sociale.De Simone ha tenuto a ribadire a Loiacono come il suo Brand sia riuscito (Vedasi l’evento Infoestetica Day della scorsa estate) a contestualizzare al suo interno tutti quegli elementi che concorrono al “benessere sociale” a mettere in campo senza esitazione una visione lungimirante sul futuro di un settore che l’Italia dovrà necessariamente innovare.A tal riguardo Loiacono ha sollevato in ultima analisi il delicato rapporto influencer-bellezza che ha visto la Francia vietare la pubblicazione in rete di qualsiasi immagine corretta con photoshop al fine di evitare l’omologazione a canoni estetici realistici.Una legge, quella transalpina che mi trova perfettamente d’accordo, ha ribadito la Nazzaro che ha tenuto a sottolineare come le nuove generazioni debbano rimanere a contatto con la realtà,;imperfezione fa parte della nostra essenza” non possiamo raggiungere la felicità non accettandola, ha concluso.Se consideriamo l’evoluzione del concetto di benessere è indubbio che la strada intrapresa dal Fondatore di Infoestetica e Medical Branding è destinata a consolidarsi come “Fiore all’occhiello” nel panorama della bellezza Italiana.