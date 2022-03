Europa, Garavini (IV): "Risposta ad aggressione russa porti scatto verso vera unione politica europea"

La Vicecapogruppo intervenendo in aula per le comunicazioni del presidente Draghi in vista del Consiglio Europeo: "Necessari massicci investimenti per autonomia energetica e linea estera e di difesa comune".

Mercoledì 23 Marzo 2022

La Vicecapogruppo intervenendo in aula per le comunicazioni del presidente Draghi in vista del Consiglio Europeo: "Necessari massicci investimenti per autonomia energetica e linea estera e di difesa comune".

