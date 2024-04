Fedez a "Belve": “Ho tentato il suicido a 18 anni”

“Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”. Lo ha detto Fedez, replicando a Francesca Fagnani, nel corso della puntata di "Belve" in onda questa sera su Rai2, in merito al “pandoro gate” e alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni.Incalzando sul tema, la Fagnani ha chiesto: “Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?”, facendo salire la tensione in studio.Quindi, la giornalista ha chiesto: “Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?”. A questa domanda, dopo un po' di ritrosia, Fedez ha risposto lasciandosi andare alla commozione e ha confessato i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio.Alla domanda: “Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…”, Fedez ha risposto: "Ecco, mi fai subito smettere di piangere". Poi, affrontando l'argomento, il rapper ha detto sarcasticamente: “Perchè fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa. Così di punto in bianco?”.Durante l'intervista, Fedez ha anche parlato della sua adolescenza e dei suoi problemi di droga, rivelando che, come effetto dell'assunzione degli stupefacenti, “ho tentato il suicido a 18 anni”, nonché della separazione dal suo socio Luis Sal e del suo raporto burrascoso con la politica.