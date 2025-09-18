Fine vita, Sui Tetti: linee operative Veneto sono forzatura illegittima

“L’istruzione operativa per la gestione della richiesta di suicidio assistito prodotta dalla ULSS 3 del Veneto sarà impugnata in sede amministrativa dal network di oltre cento associazioni cattoliche “Ditelo Sui Tetti” e da altre realtà associative.

L’atto, infatti, è manifestamente illegittimo perché formalizza un diritto che la Consulta non ha stabilito. in quanto si è limitata a disporre la non punibilità della assistenza al suicidio in limitate e definite circostanze.

Inoltre, non si può accettare che l’aiuto alla eliminazione di un malato sia definito come un atto medico, come si scrive nella circolare veneta, con una prosa che ribalta il senso stesso della vocazione sanitaria e dello scopo del Servizio sanitario pubblico. Da un punto di vista politico, l’atto si pone anche in contrasto con la volontà del consiglio regionale che ha rifiutato il percorso legislativo e pretende di anticipare il parlamento che tra poco voterà gli emendamenti presentati al testo base.

Presidente e giunta dovrebbero esprimersi su questa iniziativa così rilevante. Nel silenzio si presume che tutti la condividano.

Vogliamo ricordare che anche il Veneto non garantisce a tutti i non autosufficienti una assistenza domiciliare h 24 come le stesse cure palliative non sono a disposizione di tutte le persone sofferenti.

Si sta peraltro manifestando la propensione a limitare la cura degli anziani trasferendoli a ospedali di comunità o RSA anche quando persistono bisogni acuti. E’ evidente che l’ingresso del suicidio assistito nel servizio sanitario affievolisce il suo orientamento alla vita senza limiti di età e cambia la cultura pubblica nonostante le solide radici della società veneta.

Ci auguriamo che le elettrici e gli elettori che non condividono questo approccio radicale a un tema così sensibile vogliano tenere conto delle diverse posizioni dei singoli e di quelle prevalenti nelle formazioni politiche in occasione del prossimo voto per il rinnovo del consiglio regionale e del Presidente della giunta, che è stato appena fissato”.

Così, in una nota, Domenico Menorello, coordinatore del network Sui Tetti.