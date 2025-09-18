Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Fine vita, Sui Tetti: linee operative Veneto sono forzatura illegittima
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Fine vita, Sui Tetti: linee operative Veneto sono forzatura illegittima

Menorello: "Impugneremo l'atto".

(Prima Pagina News)
Giovedì 18 Settembre 2025
Roma - 18 set 2025 (Prima Pagina News)

Menorello: "Impugneremo l'atto".

“L’istruzione operativa per la gestione della richiesta di suicidio assistito prodotta dalla ULSS 3 del Veneto sarà impugnata in sede amministrativa dal network di oltre cento associazioni cattoliche “Ditelo Sui Tetti” e da altre realtà associative.

L’atto, infatti, è manifestamente illegittimo perché formalizza un diritto che la Consulta non ha stabilito. in quanto si è limitata a disporre la non punibilità della assistenza al suicidio in limitate e definite circostanze.

Inoltre, non si può accettare che l’aiuto alla eliminazione di un malato sia definito come un atto medico, come si scrive nella circolare veneta, con una prosa che ribalta il senso stesso della vocazione sanitaria e dello scopo del Servizio sanitario pubblico. Da un punto di vista politico, l’atto si pone anche in contrasto con la volontà del consiglio regionale che ha rifiutato il percorso legislativo e pretende di anticipare il parlamento che tra poco voterà gli emendamenti presentati al testo base.

Presidente e giunta dovrebbero esprimersi su questa iniziativa così rilevante. Nel silenzio si presume che tutti la condividano.

Vogliamo ricordare che anche il Veneto non garantisce a tutti i non autosufficienti una assistenza domiciliare h 24 come le stesse cure palliative non sono a disposizione di tutte le persone sofferenti.

Si sta peraltro manifestando la propensione a limitare la cura degli anziani trasferendoli a ospedali di comunità o RSA anche quando persistono bisogni acuti. E’ evidente che l’ingresso del suicidio assistito nel servizio sanitario affievolisce il suo orientamento alla vita senza limiti di età e cambia la cultura pubblica nonostante le solide radici della società veneta.

Ci auguriamo che le elettrici e gli elettori che non condividono questo approccio radicale a un tema così sensibile vogliano tenere conto delle diverse posizioni dei singoli e di quelle prevalenti nelle formazioni politiche in occasione del prossimo voto per il rinnovo del consiglio regionale e del Presidente della giunta, che è stato appena fissato”.

Così, in una nota, Domenico Menorello, coordinatore del network Sui Tetti.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

fine vita
PPN
Prima Pagina News
Sui Tetti
Veneto
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.