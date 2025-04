Fondazione Angelini: al via l'iniziativa "Costruire il futuro, incontro con il Teatro Greco"

Torna il progetto “Costruire il futuro, incontro con il Teatro Greco” nato dalla collaborazione tra Fondazione Angelini - l’organizzazione che impiega parte degli utili del Gruppo Angelini Industries per sostenere interventi a favore di famiglie, educazione e giovani - e Fondazione INDA (Istituto Nazionale per il Dramma Antico)per promuovere la diffusione della drammaturgia antica tra i giovani, portandoli ad assistere gratuitamente agli spettacoli della 60° stagione del Teatro Greco di Siracusa che partirà il prossimo 9 maggio.

Rispetto alla prima edizione, il numero di ragazzi che partecipano all’iniziativa è più che raddoppiato (+128%). Lo scorso anno ad aderire al progetto erano state 6 scuole, per un totale di 603 partecipanti, mentre nel 2025 gli istituti coinvolti sono passati a 11 con 1.376 studenti che avranno la possibilità di assistere gratuitamente a 2 spettacoli in cartellone a Siracusa: “Edipo a Colono” ed “Elettra”. Parallelamente, anche il numero di biglietti richiesti ha avuto un incremento considerevole. Nel 2024 ne sono stati emessi 1.157, mentre nel 2025 il numero è salito a 2128. Un risultato estremamente positivo che conferma il crescente interesse e l'efficacia di un progetto che educa i giovani attraverso la bellezza del teatro.

La seconda edizione di “Costruire il futuro, incontro con il Teatro Greco” è stata presentata questa mattina a Roma, nel corso di un evento al Teatro Quirino – Vittorio Gassman al quale hanno partecipato Sergio Marullo di Condojanni, Vice presidente di Fondazione Angelini, Gianluigi De Palo, Direttore generale dell’ente, Marina Valensise, Consigliere delegato della Fondazione Inda per l’Istituto del Dramma Antico e Piero Petrucci, Vicedirettore Ufficio Scolastico Regionale Lazio.

Insieme a loro anche due rappresentanti del panorama culturale italiano come l’attrice e regista Sonia Bergamasco che ha approfondito insieme ai ragazzi la figura di Elettra, ruolo che interpreterà nella tragedia di Sofocle che aprirà la stagione del Teatro Greco di Siracusa, e lo scrittore e docente Alessandro D’Avenia che ha parlato ai giovani di come le tragedie greche insegnino ancora oggi ad affrontare la complessità delle emozioni umane.

L’evento è stato anche l’occasione per gli studenti dei licei Marco Tullio Cicerone, Giulio Cesare e Farnesina di portare in scena loro adattamenti da alcuni testi antichi come “Edipo Re” e “Lisistrata”, una bella opportunità per i ragazzi di mettersi alla prova con un palcoscenico come quello del teatro Quirino – Vittorio Gassman, calcato negli anni dai più grandi attori italiani. Ad assistere in platea anche oltre 800 studenti degli altri istituti romani che hanno aderito al progetto, ovvero Pilo Albertelli, Giulio Cesare, Marco Tullio Cicerone, Farnesina, Terenzio Mamiani, Luciano Manara, Bertrand Russell, Sant’Apollinare, Tommaso Salvini, Torquato Tasso, e Via di Ripetta.

"Siamo felici di accompagnare questi giovani in un viaggio straordinario nel cuore del teatro greco, attraverso le potenti storie di Elettra ed Edipo a Colono – sostiene Thea Paola Angelini Presidente Fondazione Angelini -. Queste tragedie, pur nate millenni fa, parlano ancora oggi alle nostre coscienze, spingendoci a riflettere sul destino, sulla giustizia e sul coraggio di affrontare la verità. Il teatro non è solo spettacolo, ma esperienza di vita, e il nostro compito è incoraggiare le nuove generazioni a non essere spettatori, ma protagonisti del loro cammino. La cultura è la chiave per comprendere il passato e costruire il futuro”.

Per Sergio Marullo di Condojanni Vice Presidente Fondazione Angelini: "La Fondazione Angelini mette al centro i temi che riguardano giovani, famiglie e educazione. Il progetto “Costruire il futuro, incontro con il teatro greco” nasce proprio con questa visione: educare i ragazzi attraverso la potenza della tragedia greca, da sempre fonte inesauribile di riflessione e crescita. Siamo al fianco delle scuole, offrendo loro strumenti e contenuti di valore, e sosteniamo le famiglie sollevandole dai costi di proposte culturali di alto livello, perché la loro fruizione non può essere un privilegio per pochi. Crediamo che educare attraverso l’arte e la bellezza sia un atto di fiducia nel futuro e un modo per riaccendere nei ragazzi il desiderio di interrogarsi, comprendere e mettersi in gioco nel presente”.

"Anche quest’anno - dichiara Marina Valensise, consigliere delegato della Fondazione INDA -, grazie al sostegno e al contributo della Fondazione Angelini, l’INDA metterà a disposizione delle migliaia alunni dei licei romani, che grazie agli uffici dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio hanno aderito a questa bella iniziativa, i biglietti per assistere agli spettacoli della 60ma Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco. Anche quest’anno, dunque, il nostro programma teatrale potrà coinvolgere direttamente le giovani generazioni, contribuendo alla loro formazione, permettendo loro di attingere alla ricchezza del patrimonio classico grazie al talento di artisti di fama internazionale".