Food: a Roma evento su ristorazione collettiva come strumento di promozione della dieta mediterranea

Si terrà presso Palazzo Ferrajoli, venerdì 24 febbraio, dalle ore 9 alle 15, l'evento "La ristorazione collettiva come strumento culturale per promuovere la dieta mediterranea".L'iniziativa è promossa da Ristocloud, Forum Mediterranean Food Cultures, Università La Sapienza in collaborazione con Congusto.Il convegno, che vedrà la partecipazione di stakeholders pubblici e privati, si prefigge di promuovere la ristorazione collettiva come strumento culturale di educazione e formazione, attraverso un programma di incontri istituzionali e scientifici, progetti di ricerca, formazione ed educazione, eventi di promozione e campagne di comunicazione. Inoltre, mira a promuovere i molteplici benefici sostenibili della dieta mediterranea.Ad intervenire saranno: l'On. Angelo Rossi, deputato di Fratelli d'Italia che porterà i saluti istituzionali; Maurizio Raeli, Direttore Ciheam Bari; Claudio Campion, Direttore commerciale Ristocloud Group; Roberto Capone, Amministratore Principale, Ciheam Bari; Roberto Carcangiu, Presidente, Associazione Professionale Cuochi Italiani; Sandro Dernini, Presidente, Forum on Mediterranean Food Cultures; Lorenzo M. Donini, Direttore, Unità di Ricerca in Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana, Sapienza Università di Roma; Eleonora Luzi, Scientific Advisor, Pedevilla S.p.A; Carla Parolari, Vice Presidente Rete Nazionale Istituti Alberghieri e Nadia Accetti, Presidente di Donna Donna Onlus.