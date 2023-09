Fotografia, Roma: a Palazzo Merulana la mostra "Quando la vita era dolce", la Capitale tra miseria, bellezza e coraggio

Arriva a Palazzo la mostra fotografica "Quando la vita era dolce. Roma: miseria, bellezza e coraggio" dell'Archivio Riccardi , che porterà i visitatori in un'epoca di contrasti nell'amata Roma.Le foto di Carlo Riccardi raccontano di un passato non così lontano, quando la grandezza di Roma coesisteva con le sfide della vita quotidiana. Sguardi coraggiosi, scenari di miseria, ma anche speranze di un futuro migliore.Oggi, in un mondo che cambia rapidamente, queste immagini storiche invitano a riflettere sulla fragilità del nostro tessuto sociale ed economico.Questa mostra non è solo un viaggio nel passato, ma anche una chiamata all'azione per le generazioni future, oltre che un'occasione per scoprire la storia, la bellezza e il coraggio di Roma e riflettere sul presente e sul futuro.