Fumetti: al via la 34esima edizione del Romics, Roma torna capitale dell'immaginario (1)

Da oggi al 6 aprile in Fiera Roma la 34^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. L'appuntamento imperdibile che, per quattro giornate, trasforma Roma nella capitale dell'immaginario, con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive, e spazi dedicati al pubblico di ogni età.

Una grande manifestazione con eventi in simultanea nei cinque padiglioni e oltre 350 espositori che accoglieranno il pubblico negli oltre 70.000 mq di spazio espositivo. I creativi, i professionisti e le imprese italiane che operano nel fumetto, nell’illustrazione, nel cinema e nei games trovano a Romics una straordinaria opportunità per promuoversi ed incontrare il proprio pubblico di riferimento. In collaborazione con Regione Lazio, Lazio Innova, Camera di Commercio Roma e Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma un'area espositiva riservata per le imprese e i professionisti del Lazio, con l'obiettivo di sostenerne la crescita e presentare al pubblico i loro progetti.

Prosegue la collaborazione col Centro per il libro e la lettura Istituto Autonomo del Ministero della Cultura e con l'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, enti che patrocinano l'edizione di Romics, con l'obiettivo di promuovere in seno alla manifestazione, la lettura e i servizi per l’accesso al libro, a partire dai formati e generi editoriali che risultano sempre più apprezzati dal pubblico di bambini e ragazzi.

In occasione della 34^ edizione, Romics raddoppia anche nella sua campagna ufficiale. Protagonisti sul territorio e sul web sono infatti Tom & Jerry, con la campagna globale dedicata all'85mo anniversario dei due iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, e Dylan Dog in occasione dell'assegnazione del Romics d'Oro a Barbara Baraldi, curatrice della testata dedicata all' "Indagatore dell'incubo", edita da Sergio Bonelli Editore.

“Romics 34 celebra l'universo della creatività, tra fumetto, cinema, musica e games, con ospiti straordinari, performance tra disegno e musica, mostre e grandi celebrazioni” – racconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica del Festival. – “Quattro straordinari artisti vengono celebrati con l’assegnazione del Romics d’Oro: Barbara Baraldi, autrice di thriller e curatrice di Dylan Dog; Hal Hickel, maestro degli effetti visivi vincitore di un Oscar; Deanna Marsigliese, eccezionale art director Pixar, e Furuya Usamaru, autore di culto del manga. L’horror, nelle sue più infinite declinazioni, sarà una delle linee narrative dell’edizione primaverile di Romics. Le mostre di questa edizione ci porteranno in un viaggio tra l’arte e l’immaginazione: dalle atmosfere dark di Barbara Baraldi, con un’esposizione che attraversa il thriller e l’horror di Dylan Dog, alle visioni epiche di Paolo Barbieri, fino alla celebrazione dei vent’anni del Corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; imperdibili le esposizioni dedicate all’universo di Star Wars e le opere di Deanna Marsigliese. A Romics inoltre grandi festeggiamenti per l’85mo anniversario di Tom & Jerry. La creatività incontra la tradizione con Topolino in dialetto, che porterà in fiera una storia speciale in romanesco. Grande attesa per il Premio Romics del Fumetto, che celebra i migliori titoli dell'anno.

Tanti gli eventi speciali, tra cui l’omaggio a Goldrake per i 50 anni dell’anime, la live di Giorgio Vanni, la performance tra disegno e musica dell’illustratore Paolo Barbieri e il musicista Claudio Simonetti, il ciclo di Masterclass e workshop con grandi autori italiani e internazionali, le ultime novità del cinema e delle Serie nel Movie Village e i titoli più attesi dell’universo Games con le star del web, tra cui CiccioGamer, Roby, Jenny e LorenzIST. Tra anteprime e incontri imperdibili, Romics 34 è pronto a stupire ed emozionare. Vi aspettiamo!”

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la 34^ edizione del Festival Barbara Baraldi, Hal Hickel, Furuya Usamaru, Deanna Marsigliese.

Barbara Baraldi, autrice di thriller e sceneggiature di fumetti, dal 2023 è curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore. Ha scritto la serie thriller best-seller Aurora Scalviati, profiler del buio per Giunti, oltre a romanzi per Mondadori, Einaudi e Castelvecchi. Ha collaborato con Walt Disney Company, e ha pubblicato graphic novel in Italia e Francia. Vincitrice di prestigiosi premi letterari, è tra i protagonisti di Italian Noir, documentario della BBC. I suoi libri sono tradotti e pubblicati in diversi Paesi. Parteciperanno all’incontro celebrativo Raul Cestaro e Gianluca Cestaro, Franco Busatta e Luca Crovi. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 5 aprile.

Hal Hickel, è un maestro dell’animazione e dei visual effects, vincitore di un Oscar, due Emmy e un BAFTA. Dopo gli inizi come clay animator, ha lavorato in Pixar su Toy Story prima di entrare alla Industrial Light & Magic (ILM) nel 1996. Ha contribuito a Star Wars, Iron Man, Pirati dei Caraibi e Rogue One, vincendo l’Oscar per Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma. Ha supervisionato le animazioni di Rango, Pacific Rim e Warcraft, ottenendo prestigiose nomination. Più recentemente, ha lavorato su The Mandalorian e The Book of Boba Fett. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 5 aprile.

Furuya Usamaru, nato a Tokyo nel 1968, ha studiato pittura a olio all'Accademia di Tama. Dopo essersi interessato a scultura e danza butoh, debutta nel 1994 sulla rivista Garo con Palepoli, ottenendo un immediato successo che lo porta a dedicarsi interamente al manga. Ha pubblicato serie come Happiness, Genkaku Picasso, Suicide Club e Lo squalificato, ispirato a Dazai Osamu. I suoi lavori sono tradotti in diversi Paesi occidentali. In Italia, Coconino Press ha pubblicato opere come La musica di Marie, Plastic Girl e 51 Modi per proteggerla. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 5 aprile.

Deanna Marsigliese, art director di animazione italo-canadese, dal 2012 lavora per i Pixar Animation Studios, contribuendo a film come Inside Out 2, Soul, Luca e Toy Story 4. Specializzata nel design di personaggi e costumi, ha ricevuto nomination agli Annie Award per il suo lavoro. In passato, ha insegnato animazione classica e collaborato a progetti cinematografici e televisivi. Oggi partecipa a workshop e conferenze internazionali, condividendo la sua passione per l'animazione e il design. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 6 aprile.

Le Mostre di Romics

Barbara Baraldi – L’arte del brivido e della psiche: da Dylan Dog ad Aurora Scalviati. Un percorso che attraversa il thriller, l’horror e il fumetto, celebrando la capacità dell’autrice di raccontare il lato oscuro della mente umana. Saranno esposti materiali inediti, copertine, tavole illustrate e sceneggiature che svelano il suo processo creativo. Un focus speciale sarà dedicato al suo lavoro su Dylan Dog, di cui è curatrice editoriale dal 2023, con anteprime esclusive e approfondimenti sulle sue storie più iconiche. Un viaggio affascinante tra incubo e realtà, per scoprire una delle autrici più originali del panorama contemporaneo.

Omaggio a Furuya Usamaru. Shinjū – Una storia d’amore. Un’eccezionale mostra dedicata a Shinjū - Una storia d’amore, l’ultimo capolavoro del Maestro pubblicato da Coconino Press e presentato in anteprima mondiale a Romics. L’esposizione offre una selezione di tavole che svelano la potenza espressiva dell’opera, il tratto intenso e la cura per i dettagli con cui l’autore affronta i temi della vita, della morte e della sessualità. Un’opera potente e senza censure, che esplora questioni attuali come bullismo, abusi, revenge porn e suicidio giovanile, confermando Furuya Usamaru come un autore capace di sfidare ogni convenzione. Una mostra che racconta la forza visiva ed emotiva di un manga destinato a lasciare il segno. La mostra è a cura di Paolo La Marca e Coconino Press.

Dall’Odissea ai viaggi artistici di Paolo Barbieri. Un'immersione nei mondi epici della mitologia, della letteratura e delle fiabe attraverso l’inconfondibile stile artistico di Paolo Barbieri. Il percorso espositivo si concentra sull’Odissea, con tavole potenti e visionarie che reinterpretano il poema omerico, e include opere ispirate all’Inferno di Dante, alla mitologia greca con Favole degli Dei, alle fiabe classiche e all’Apocalisse. Ogni sezione, attraverso illustrazioni e disegni originali, esalta il talento di Barbieri nel trasformare storie immortali in immagini evocative e suggestive. La mostra celebra la sua capacità di fondere mito, leggenda e immaginazione in un viaggio artistico unico.

Avere vent’anni. Una mostra di originali per celebrare i vent’anni del Corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, coinvolgendo docenti e studenti, oggi affermati professionisti, tra cui Sara Colaone, Otto Gabos, Andrea Bruno, Bianca Bagnarelli, Christian Galli e Fumettibrutti. Le opere esposte offrono un confronto tra generazioni di artisti, esplorando il significato di questa fase della vita attraverso fumetto e illustrazione. Hanno aderito nomi di rilievo nazionale e internazionale, i cui lavori dialogano con quelli di giovani talenti emergenti. La mostra rappresenta un’occasione per riflettere sull’evoluzione del corso di fumetto e illustrazione e sulle sue prospettive future. Per l’occasione, con un evento in programma viene presentato il volume Vent’anni dopo. Fumetto e Illustrazione in Accademia, edito da Pendragon.

Venti anni di Becco Giallo. La mostra per il compleanno di Becco Giallo comprende alcune tra le copertine più iconiche del catalogo, che hanno fatto la storia e la fortuna della casa editrice, dal libro d'esordio Unabomber di Igor Mavric e Paolo Cossi a Vincent Van Love di Roby il pettirosso, passando per i fenomeni editoriali SarhiScribbles e Adele Crudele, Queeranta di Chiaralascura e I sette fratelli Cervi di Federico Attardo. La mostra rispecchia le diverse anime delle pubblicazioni Becco Giallo, l'attenzione ai temi come legalità, libera espressione e memoria storica.

From A Galaxy Far Away. In occasione della celebrazione del Romics d’Oro e premio Oscar Hal Hyckel, approda per la prima volta in Italia il mega-exhibit dello Yavin Group polacco dedicato a Star Wars, con 30 astronavi ribelli e imperiali – di cui alcune in scala 1:1 – che trasporteranno il pubblico nel cuore profondo della “Galassia lontana lontana” in oltre 200mq di area espositiva.

Creare Creature Creative. La mostra dedicata a Deanna Marsigliese esplora il talento di una delle più brillanti character designer della Pixar, attraverso tre sezioni. Nella prima sezione, bozzetti e studi preliminari rivelano il suo processo creativo, mostrando la nascita di personaggi come Ansia e Noia di Inside Out 2. La seconda presenta il suo contributo a successi Pixar come Soul, Toy Story 4 e Luca, con concept art e materiali di preproduzione che svelano il dietro le quinte del suo lavoro. Infine, una sezione dedicata ai lavori personali, per uno sguardo sulla sua arte più intima, tra illustrazioni, sculture e creazioni ispirate alla moda e ai gioielli, evidenziando il legame con le sue radici italiane. (Segue-2)