Fumetti: al via la 34esima edizione del Romics, Roma torna capitale dell'immaginario (2)

Gli Eventi Speciali e le Anteprime

Topolino in dialetto, alla scoperta della storia in romanesco! Topolino celebra il dialetto con una nuova avventura speciale. Il numero 3619, in uscita il 2 aprile, includerà Topolino e il ponte sull’oceano in quattro versioni dialettali, tra cui il romanesco. Domenica 6 aprile un evento dedicato esplorerà il legame tra fumetto e lingua locale con ospiti speciali, tra cui Marco Gervasio autore dei disegni, Alessandro Sisti sceneggiatore della storia, Francesca Pavone, coordinatrice editoriale di Topolino e una rappresentanza del Centro Romanesco Trilussa. Per l’occasione, le copie in dialetto del fumetto saranno eccezionalmente disponibili per l’acquisto presso il Romics Bookshop, pad.7.

Tra Mente e Cuore. Le Emozioni del Nostro Tempo. Domenica 6 aprile un incontro speciale dedicato all'educazione sentimentale per esplorare emozioni, relazioni e il valore di rispetto e parità. Attraverso libri, fumetti e narrazioni illustrate, scopriremo nuovi modi di pensare e vivere i sentimenti. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Lorenzo Ghetti, Francesca Torre (Moleste) e Cleo Bissong, autori e autrici che riflettono attraverso i propri lavori sulle dinamiche emotive del presente. Un’occasione per superare stereotipi e costruire relazioni più consapevoli.

Showcase! A tu per tu con Jing Jian. Cinquanta minuti a tu per tu con la celebre fumettista Jing Jian, Special Guest dell’edizione. Autrice di successi internazionali come Salt Friend e A World Ruled by Cats (Jundo), Jing Jian ha conquistato il pubblico con il suo stile narrativo unico, capace di intrecciare umorismo e profondità in maniera brillante. Durante l’incontro, sabato 5 aprile, l’autrice racconterà il suo percorso artistico e risponderà alle domande del pubblico creando un'occasione imperdibile per scoprire i retroscena del suo lavoro.

Florent Sacré, game designer, fumettista e illustratore, sarà protagonista di due incontri: nel panel Tra magia e ecologia: la serie Greenwood per raccontare in esclusiva la creazione dell’opera scritta da Barbara Canepa e Anaïs Halard e pubblicata in Italia da Tunué. Nell’incontro Florent Sacré: l’arte del Game Design per approfondire la sua carriera nell’ambito dei videogames, dall’esperienza come Art Director e Character Designer in Ubisoft, al lancio del suo studio Little Big Frog, esplorando il suo contributo a titoli iconici tra cui Rayman 2, Assassin's Creed, Beyond Good and Evil, Rabbids, Killer Freaks, ZombiU, BGE 2 e King Kong.

Jacub Rebelka talentuoso fumettista polacco, porta il suo stile unico e visionario. In uno showcase esclusivo, l'autore de L'ultimo giorno di Howard Phillips Lovecraft (saldaPress) ci guida attraverso le atmosfere inquietanti e surreali del Solitario di Providence, esplorando il confine tra realtà e incubo. Un viaggio visivo nel cuore dell'horror cosmico.

Giovanni P. Timpano, talento del fumetto e dell’illustrazione sarà protagonista di due incontri dedicati all’arte del fumetto tra carta e digitale. In Disegnare i comics americani, racconterà la sua carriera nel mercato USA, lavorando su personaggi cult come The Shadow, Vampirella e Batman. In Fumettista per videogiochi, esplorerà le nuove frontiere del fumetto nei videogame, dal lavoro su Call of Duty alle collaborazioni con Image, Panini e Activision. Conduce gli incontri il giornalista Riccardo Corbò.

Le storie dietro le storie. Domenica 6 aprile un incontro per tutti gli appassionati di Dylan Dog e dello storytelling, in cui Barbara Baraldi, curatrice di Dylan Dog e premiata con il Romics d'Oro 2025, assieme ad alcuni grandi disegnatori bonelliani tra cui Davide Furnò e Emiliano Tanzillo, con la conduzione di Luca Crovi, sveleranno aneddoti, coincidenze e ispirazioni che danno vita alle storie.ù

Giorgio Vanni - Live. Il capitano Giorgio Vanni torna a far cantare Romics domenica 6 aprile con le sigle dei cartoni animati che hanno segnato l'infanzia e l'adolescenza di intere generazioni dagli anni '90 in poi. Nel corso della sua carriera ha prodotto brani per artisti di fama internazionale come Laura Pausini, Ricardo Montaner e Mietta. Ha firmato le indimenticabili sigle di anime amati come Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan e One Piece entrati nel cuore di intere generazioni.

Tutti i volti di Dracula: performance tra disegno e musica. Un evento speciale che unisce arte visiva e musica dal vivo per celebrare il mito di Dracula. La variant cover di Dracula di Paolo Barbieri prenderà vita con la musica di Claudio Simonetti e Raggi Fotonici; verrà presentato il graphic novel Universal Monsters: Dracula (saldaPress) di James Tynion IV e Martin Simmonds, ispirato al film del 1931 di Tod Browning.

I Grandi Anniversari. Sabato 5 aprile con l’evento Buon compleanno Gundam - 45anni... 45giri! celebreremo l’eredità di Gundam, uno degli anime più iconici di sempre. Insieme ai Raggi Fotonici, autori della nuova sigla, i doppiatori Davide Perino e Fabrizio Mazzotta e l’associazione GIC – Gundam Italian Club ripercorreremo le tappe fondamentali tra musica, doppiaggio e memorabilia. Sabato 5 aprile, a 35 anni dalla prima puntata di Willy, il principe di Bel-Air, celebreremo la storica serie con un evento speciale: sul palco, Edoardo Nevola, attore, doppiatore e musicista, voce italiana di Will Smith, racconterà aneddoti e curiosità tra doppiaggio, musica e cultura anni ‘90. Con l’evento Buon compleanno Goldrake! festeggeremo l’iconico robot che ha segnato generazioni, dall’anime del 1978 fino ai nuovi progetti come Gundam U.

Premio Romics del Fumetto. Sono 97 i titoli iscritti alla ventitreesima edizione del Premio Romics del Fumetto realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura istituto autonomo del Ministero della Cultura e in collaborazione con l'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale. A far parte della giuria che premia le maggiori firme nazionali e internazionali della nona arte Adriano Monti Buzzetti Colella, Presidente del Centro per il libro e la lettura, Ottavio Cavallo, Responsabile del Servizio BCC Elsa Morante, Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali Roma Capitale, Sara Colaone, autrice, fumettista e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, Enrico Fornaroli Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e Sabrina Perucca, Direttrice Artistica di Romics. Ai titoli in concorso verrà dedicata una parete espositiva e fruibile dal pubblico e durante la Cerimonia di Premiazione, in programma sabato 5 aprile, verranno annunciati i vincitori dell’edizione 2025.

Disegniamo il Maggio. Tantissimi gli illustratori e disegnatori che hanno candidato le loro illustrazioni per la terza edizione del concorso Disegniamo il Maggio - Contest per illustratori per l’ideazione dell’immagine della campagna nazionale per la promozione della lettura de Il Maggio dei Libri 2025, organizzato e promosso da Romics, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura - Ministero della Cultura. Le 15 opere finaliste, selezionate dall’apposita Giuria, saranno esposte in mostra e l’opera vincitrice verrà premiata nel corso della cerimonia di premiazione sabato 6 aprile.

Super Happy Magic Forest. Rai Kids presenta in anteprima Super Happy Magic Forest una serie animata comica e avventurosa, ispirata ai libri illustrati di Matty Long, che segue le esilaranti missioni di un improbabile gruppo di eroi uniti dall’amore per l’esplorazione, la natura e il gioco di squadra. Tra magia, battaglie contro il male e momenti di pura spensieratezza, la serie celebra l’amicizia, il coraggio e l’importanza di affrontare le sfide con fantasia e allegria.

Romics – Area Kids&Junior. Dedicata ai più giovani, Romics – Area Kids&Junior accoglie bambini e ragazzi con un ricco programma di attività pensate per stimolare creatività e apprendimento. Tra laboratori tematici, giochi interattivi e momenti di intrattenimento, l’area offre un’esperienza coinvolgente, in cui i giovani visitatori possono divertirsi insieme ai propri genitori. Tra le attività in programma: in collaborazione con la casa editrice Tunué, laboratori di disegno dedicati a SpongeBob, Sonic e Pera Toons, guidati dagli autori Spike Comics e Filodoro. Rai Kids metterà a disposizione alcuni dei titoli più amati del proprio catalogo per regalare momenti di intrattenimento con i cartoni più iconici di sempre. Per GigaCiao, Dado accompagnerà i partecipanti nella creazione di vignette umoristiche, mentre per Giunti, Michela Frare disegnerà insieme a bambini e ragazzi ispirandosi a Spidey e Stitch. Inoltre, Marco Gervasio insegnerà ai più piccoli come dare vita a Topolino. Non mancheranno infine laboratori e workshop con autori e case editrici, realizzati in collaborazione con l'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale.

Masterclass e incontri professionali . Katja Centomo (Red Whale) e l’avvocato Emanuele Sciarretta approfondiranno il tema del diritto d’autore, illustrando come tutelare la propria opera dalla creazione alla cessione dei diritti; Giovanni P. Timpano, artista visuale di Call of Duty, racconterà l’evoluzione del fumettista nell’industria dei videogiochi, tra nuove sfide e possibilità professionali. Florent Sacré esplorerà la sua carriera nel mondo dei videogiochi, da Art Director in Ubisoft al lancio del suo studio Little Big Frog.

Romics Gran Galà del Doppiaggio. Il Romics Gran Galà del Doppiaggio, giunto alla ventesima edizione, è in programma sabato 5 aprile. La festa che premia i più importanti doppiatori italiani del cinema nazionale e internazionale, con l’assegnazione, tra gli altri, del Premio alla Carriera Maschile a Carlo Valli (voce di Kurt Russell, Bill Pullman, Martin Sheen e storica voce italiana di Robin Williams) e il Premio alla Carriera Femminile a Rossella Izzo (voce tra le altre di Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer), il Premio Andrea Quartana a Gabriele Vender (ha doppiato Corey Hawkins, Daryl McCormack, Nicholas Pinnock, Joel Fry e molti altri), il Premio Vittorio De Angelis a Roberto Gammino (Chris Rock, Casey Affleck, Jeremy Renner e Neil Patrick Harris, e voce di Michael Stuhlbarg nei film Marvel), il Premio come Miglior Assistente di doppiaggio va a Silvia Ferri e quello per Miglior Fonico di doppiaggio a Stefano Nissolino. Il Premio Vocine del futuro sarà assegnato a: Luna Massari, Bianca Demofonti, Ciro Clarizio. Presentano Perla Liberatori e Stefano Brusa.

L’Artist Alley, lo spazio gratuito dedicato ad autori, autrici e alle più grandi matite del fumetto italiano ed internazionale si amplia sempre di più con la partecipazione di oltre 50 artisti tra cui Valeria Abatzoglu, Sergio Algozzino, Luca Aloisi, Caterina Asciano, Francesco Barbieri, Alberto Besi, Luca Bonessi, Carola Borelli, Quirino Calderone, Andrea Canolintas, Monica Catalano, Ilaria Chiocca, Alessio Ciaffi, Luigi Criscuolo, Cristiano Cucina, Elisabetta d’Amico, Mauro De Luca, Massimo Di Leo, Maurizio Di Vincenzo, Edym Ediberto Messina, Cristina Fabris, Adriana Farina, Francesca Ficorilli, Valerio Fidanza, Valerio Forconi, Daniele Garbugli, Marco Gervasio, Francesco Guerrini, Luca Lamberti, Cristiana Leone, James Loyd, Fabio Mantovani, Giuseppe Matteoni, Sara Matteucci, Antonio Mlinaric, Laura Natali, Pierpaolo Pasquini, Nicola Perugini, Angela Piacentini, Valerio Picconi, Elisa Picuno, Emiliana Pinna, Fabio Ramacci, Fabio Redaelli, Lorenza Ricci, Giorgia Rosati, Federica Salfo, Sara Silla, Emanuel Simeoni, Luigi Siniscalchi, Anna Chiara Stagi, Mauro Talarico, Mario Torrisi, Alessia Trunfio, Francesca Urbinati, Eva Villa, Francesca Vivaldi.

Cose mai viste… nel Movie Village di Romics 34



Un’edizione stellare per il grande Cinema che torna nel Movie Village di Romics con anteprime, protagonisti, divertenti esperienze e incontri dedicati al Cinema e alle Serie in arrivo e a quelli in distribuzione nelle ultime settimane. Questi gli highlights dell’edizione di aprile: la campagna globale #TomAndJerry85 dedicata ai due iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera farà tappa in Italia a Romics dove sarà presente in fiera con un incontro con giornalisti e artisti dedicato all’anniversario, e una divertente area tematica con video ufficiali, immagini storiche, una gigantesca torta di compleanno e le opere dei giovani talenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma; una inedita performance, con un coro di trenta voci dell'Orchestra italiana del Cinema con Labirinto Vocale e Sezioni Auree, regalerà al pubblico un'anteprima del live in concert di Avatar e di altri film, in attesa del cineconcerto Avatar Live in scena l'11 e 12 aprile all'Auditorium Conciliazione di Roma.Trai i film più attesi in sala ai quali verranno dedicati highlights e incontri speciali, due film ispirati a videogames quali Un film Minecraft e Until Dawn, insieme ai supereroi Marvel di Thunderbolt e al cinema italiano con il thriller sentimentale Muori di lei. (Segue-3)