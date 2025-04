Genova, Gasparri (FI): "Non critico le donne, ho posto il tema dell'improvvisazione in politica"

“Non critico le donne. Forza Italia ne ha di validissime al governo e ne ha proposte per incarichi istituzionali e politici di ogni tipo, in ogni stagione. Nella lista presentata da Forza Italia a Genova abbiamo 24 donne e 16 uomini. Il tema che ho posto è quello della improvvisazione in politica”.

Così il Senatore e Responsabile Nazionale Enti Locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Abbiamo già visto, del resto, molti uomini tipo Toninelli, Di Maio e tanti altri, offrire il peggio di sé per inesperienza e inadeguatezza. Io pongo il problema della serietà dell’impegno politico. Non ci si inventa politico, sindaco, rappresentante istituzionale, senza avere maturato una specifica esperienza.

Genova ha bisogno di infrastrutture, Genova ha bisogno di proseguire la politica del fare, che è stata interpretata dalle giunte degli ultimi anni guidate da Bucci e Piciocchi. Sono pronto a un confronto pubblico con la Salis, se lo vorrà, proprio su Genova, sulla politica e sulla necessità di esperienze”, prosegue Gasparri.

“L’Italia ha già vissuto con il grillismo e con altre occasioni stagioni in cui si sono ‘inventati’ i politici. Non si capisce perché se nello sport, nell’attività medica, nella attività artigianale, in qualsiasi professione o mestiere, occorrono gavetta, esperienza e allenamento, invece in politica ci si possa proporre senza alcuna esperienza precedente.

Questo è il tema che io sto ponendo. Non una questione di genere, perché nei confronti di molti uomini ho detto cose molto più severe e i fatti mi hanno dato clamorosamente ragione.

Sono certo che sarà Piciocchi a vincere. In caso diverso avremmo avuto la verifica puntuale di ciò che sto dicendo. Ma parliamone in pubblico. Nei prossimi giorni sarò a Genova e mi recherò dove sarà la Salis a confrontarmi, sperando che lei accetti un civile dibattito che sin qui ha evitato con chiunque”, conclude il Senatore forzista.