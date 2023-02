Ghera/Ciccolini (FdI): "Vogliamo garantire un futuro di certezze ai cittadini del Lazio"

"Dopo 10 anni di immobilismo, i cittadini del Lazio non possono più aspettare risposte a lungo termine. Per questo, la nostra esperienza in Regione è un patrimonio da non disperdere, oltre che una garanzia di buon governo.La nostra competenza e le nostre capacità sono un valore aggiunto, per questo Fratelli d'Italia ci ha voluto come candidati nelle sue liste.Il nostro obiettivo è quello di garantire un futuro di certezze e di rapidita nell'affrontare i tanti, annosi problemi riguardanti la sanità, la riqualificazione del territorio e gli investimenti, specialmente in vista dell'Expo 2023. Per questo, stiamo raccogliendo tutte le informazioni utili dalle categorie, dalle associazioni e dai sindacati, come già sta facendo il futuro Presidente della Regione, Francesco Rocca".E' quanto dichiarano Fabrizio Ghera e Monica Ciccolini, candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale del Lazio.