Giorgetti: "Lo scenario mondiale mette a rischio la crescita italiana e internazionale"

"L'Italia e la comunità internazionale si trovano ad affrontare complesse sfide in uno scenario mondiale in continuo divenire. Prima la pandemia, poi l'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime, quindi l'inflazione, fino alle tensioni derivanti dal conflitto russo-ucraino, da quello palestinese e la crisi nel Mar Rosso.Tutti fattori che mettono a rischio la crescita internazionale e quindi quella economica italiana".Lo ha detto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'inaugurazione dell'anno di studi della Scuola di polizia economico-finanziaria."E' necessario - ha aggiunto Giorgetti - continuare l'attuazione delle politiche strutturali del governo in settori quali competitività, transizione econologica e digitale, sanità e welfare, nel pieno rispetto dei conti pubblici e della sostenibilità del debito".