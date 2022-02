Giorgetti su Salvini: "La politica è l’arte di rendere possibile ciò che è desiderabile"

Matteo Salvini "esprime un desiderio, io cerco di renderlo possibile nell’azione di governo". A dirlo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, è il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in merito alle critiche avanzate da Matteo Salvini in merito al dl bollette e ai balneari."L’importante è che il Parlamento migliori le proposte del governo e non le peggiori. La seconda questione è che la politica è l’arte di rendere possibile ciò che è desiderabile, il mio segretario esprime un desiderio, io cerco di renderlo possibile nell’azione di governo", ha detto Giorgetti.