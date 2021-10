Giornalismo, Premio Sulmona: riconoscimento a Fontana, Moreno e Todini

Appuntamento domani alle ore 17.

Il direttore del “Corriere della Sera” Luciano Fontana, la conduttrice di TG2 Post (Rai), Manuela Moreno e il vice direttore di Askanews, Gianni Todini sono i vincitori del Premio Sulmona 2021 di giornalismo.Lo ha reso noto la giuria presieduta da Paolo Corsini. I premi saranno conferiti sabato 16 ottobre, alle ore 17, al teatro comunale “Maria Caniglia” di Sulmona (L’Aquila), in occasione della cerimonia di premiazione del 48° Premio Sulmona “Gaetano Pallozzi” – Rassegna internazionale di arte contemporanea. La manifestazione è organizzata dal Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” con il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune di Sulmona.“Quest’anno il premio torna in presenza dopo l’edizione online dello scorso anno”, ha commentato il presidente della giuria Paolo Corsini (vice direttore di Rai 2 e componente del consiglio dell’Ordine nazionale dei giornalisti), “I premi vanno a tre nomi importanti del giornalismo e, come da tradizione, sono stati coperti i settori della carta stampata, della tv, del web e delle agenzie. Nell’anno di pandemia si è capito di più il valore dell’informazione di qualità, che è stata vicina ai cittadini nel fornire notizie corrette e combattere le fake news”. Il Premio Sulmona di giornalismo per la carta stampata è stato assegnato al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana “per aver innovato i contenuti editoriali in quello che è il principale quotidiano italiano, accompagnando con formule efficaci l’integrazione tra carta e web, riscuotendo ampio riscontro tra parte dei lettori”.Il Premio Sulmona per il giornalismo radiotelevisivo va alla giornalista Manuela Moreno, conduttrice del Tg2 Post su Rai 2 per “aver dimostrato equilibrio e professionalità nella gestione dell’informazione nei mesi delicati e complessi della pandemia, delle vicende interne ed estere, con toni pacati, competenza e distacco, diventando un punto di riferimento per il pubblico”.Il Premio Sulmona per il web e le agenzie è stato assegnato al vice direttore di Askanews, Gianni Todini che, in un momento difficile per il settore delle agenzie “ha lavorato sullo sviluppo multimediale e digital della testata, puntando sullo sviluppo di canali tematici e prodotti di approfondimento multimediali, con focus su scienza, innovazione, energia, tematiche della sostenibilità, made in Italy, start up e cyber security”.COME SEGUIRE LE CERIMONIE DI PREMIAZIONE. La normativa anticovid rende necessaria la prenotazione mediante un’e-mail da inviare all’indirizzo premiosulmonaofficial@gmail.com. In caso di riapertura dei teatri potranno partecipare anche altri interessati ma solo dopo che gli invitati e i prenotati avranno trovato sistemazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.L’ingresso resterà però consentito esclusivamente ai possessori di green pass e di referto negativo di tampone effettuato entro le ultime 48 ore. La cerimonia di premiazione potrà comunque essere seguita in diretta su Onda TV - canale 18 del digitale terrestre (Abruzzo), in streaming su www.ondatv.tv, sulla pagina facebook Onda Tv, in streaming su http://apktv.it - Canale 1 e sulla pagina facebook Premio Sulmona Official.