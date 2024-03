Giornata Mondiale dell'Udito: Sordità e sport al di là della barriera invisibile del suono

La sordità è una condizione che comporta significativi impatti sociali sulla vita delle persone che ne sono affette. Circa il 7-10% della popolazione mondiale affronta una riduzione dell’udito e si prevede che nel 2050 oltre 900 milioni di persone (una su 10) sperimentino una perdita uditiva.

La Fondazione INTEGRIA, presieduta dal Prof. Lino di Rienzo Businco, otorinolaringoiatra di quinta generazione, da sempre si distingue per il suo impegno nel fornire sostegno e risorse alle persone sorde.

Nel corso di un dibattito, coordinato da Daniela Vergara, sono stati esaminati diversi temi cruciali cui l’accessibilità ai servizi sanitari ed allo sport delle persone con deficit acustico.

L’incontro ha offerto una opportunità unica per gli specialisti e gli addetti ai lavori di condividere conoscenze ed esperienze sulla condizione e sull’impatto sociale delle persone con disabilità acustica e la relazione delle persone con deficit acustico e il mondo dello sport.



Il Prof. Lino di Rienzo Businco, Presidente di Integria, ha inteso sensibilizzare le istituzioni sull’importanza della prevenzione anche in ambito audiologico “la perdita dell’udito è stata spesso definita una disabilità invisibile, non solo per la mancanza di sintomi visibili, ma perché a lungo stigmatizzata nelle comunità sociali ed ignorata dalle strategie politiche”.

L’impatto della perdita uditiva sulle persone può variare in base a diversi fattori, tra cui l'età di insorgenza della sordità, il livello di perdita uditiva e le risorse (sociali e personali) disponibili per affrontare tale condizione.

Luca Pancalli – Presidente del comitato Italiano Paralimpico – ha ricordato come la disabilità sensoriale occupi un posto rilevante in ambito delle attività promosse e sostenute dal Comitato Italiano Paralimpico, ottenendo spesso rilevanti risultati a livello internazionale. Mission del Comitato è infatti la promozione dello sport come strumento di benessere, di inclusione ed integrazione sociale.

Sono intervenuti tra gli altri Stefano d’Albora CEO Coninet, Giorgio Trabucco Consigliere Roma Capitale, Raffaele Condemi Presidente Circolo Canottieri Lazio.

Il Prof. di Rienzo Businco ha illustrato le nuove tecnologie cui l’audiologia si presta e l’importanza di prevenire le difficoltà uditive anche mediante la promozione dell’ascolto sicuro, del rispetto di periodi di silenzio, poiché la diagnosi tardiva comporta maggiori difficoltà uditive e maggiori costi sociali.

Ha proposto dunque la creazione di programmi di manutenzione dell’udito come scelta sociale e governativa.

Al termine del dibattito la Direttrice Tecnica della Nazionale Beach Volley Sordi, Sara Giada Gerini, ha raccontato la sua esperienza ed i traguardi raggiunti “con una marcia in meno ed una motivazione in più”

Ha chiuso i lavori il saluto in video di Andrea Bocelli, da sempre attento a questa problematica sociale. Il tenore ha da poco adottato un cagnolino proveniente dall’Ucraina rimasto sordo a causa dei bombardamenti.